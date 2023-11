No es una desconocida ni mucho menos, sorprendió a muchos realizando 'covers' (versiones de canciones) a través de Youtube hace muchos y tras un episodio de maltrato continuado por parte de su exnovio que la madrileña decidió contar a través de sus redes sociales, reapareció en la última gala de los Goya para deslumbrar junto a Guitarricadelafuente en el momento más emotivo de la noche, el In Memoriam. Más cuando Carlos Saura justo había fallecido un día antes. Ahora, una Bely Basarte renovada vuelve a la escena con la publicación del EP, 'Bomba de humo', que este domingo (desde las 18.30 horas) firmará en la Fnac Plaza España de Zaragoza a la espera de que para 2024 confirme un concierto en la capital aragonesa. En Huesca actuará el 3 de febrero en la sala El 21.

¿Bomba de humo a a quién? "Pues a todo lo malo –comienza su respuesta entre risas–. Siempre soy de pedir perdón antes que de pedir permiso y cuando estoy en un sitio que no me apetece estar… Es decir, si yo me he visualizado en mi casa, en mi cama o en otro sitio, me voy sin avisar a nadie", asegura la artista desde la sinceridad y con una sonrisa cómplice. Algo que tiene claro deberíamos practicar más todo, no estar donde no nos apetece: "Hay que pensar en todos pero creo que estamos educados en tender a complacer al otro y en poner a los demás siempre por delante de nosotros y hay que tenernos de prioridad y tener amor propio. Aunque es fácil decirlo y difícil hacerlo", reflexiona en voz alta.

Salida a la luz

Y, desde luego, el regreso de Bely Basarte al mercado discográfico está lleno de luminosidad, algo que puede chocar en principio si se ha seguido su trayectoria según ella misma explica: "Si me has seguido sobre todo en los últimos años, he estado en un hoyo. Claro, he contado en mis redes sociales cuando he estado con depresión, con medicación y he compartido mi historia y mi experiencia y ahora estas canciones de este álbum nacen desde otro sitio. He encontrado otro lugar desde donde componer porque antes siempre lo que me inspiraba a coger la guitarra era la tristeza, la nostalgia y el horror. Ahora he descubierto con estos temas que puedo hablar de muchas cosas más, que tengo muchas cosas que contar y que puedo hacerlo. No necesito estar sufriendo siempre para hacer algo creativo".

Algo que queda reflejado en este EP de siete canciones marcadas quizá por la titulada 'Todo va estar bien', pero, sobre todo, por los nuevos ritmos en los que no elude la electrónica y por la cuidada producción del disco: "Me gusta cambiar, siempre he ido probando cosas y evolucionando desde las covers de youtube que a lo mejor eran voz y guitarra. Pero el primer álbum ya tenía producción y más instrumentos y hemos seguido evolucionando, sobre todo haciendo lo que me apetece. En los últimos meses he venido escuchando Dua Lipa, Miley Cirus, Natalia Lacunza… Y, bueno, lo que oís es lo que me apetece hacer y es lo que hago. Igual el año que viene voy y te hago un 'folklore' de Taylor Swift. No sé, lo que me apetezca".

Etapas que van sucediendo

Bely Basarte tiene claro que son etapas que cada ser humano va atravesando y la suya de ahora es esta, pero nada garantiza su permanencia indefinida: "Son momentos, nunca estamos bien y llenos de luz al 100% para siempre ni tampoco mal. Tengo un tatoo que me recuerda a esto, de todo se sale, vamos, que a todo se llega y de todo se sale. Como mis canciones al final están escritas por mí van plasmando mi historia y mi vida. Ahora estoy en una etapa bonita y me apetecía dejar constancia de ella y de ahí sale de repente un 'Contigo', que es una canción superpastelosa y romántica. Me apetecía quedarme con ese recuerdo cuando el día de mañana mire lo que he hecho y recuerde este tiempo", afirma con seguridad.

Lo dice después de haber tenido la valentía de contar su caso de maltratos en la pareja y siempre con la desnudez por delante: "Siempre he intentado mostrarme muy natural y me ha salido así. Contar esas cosas lo he hecho de manera muy intuitiva... pero de repente la acogida ha sido tan buena y la gente me lo ha agradecido tanto pues digo qué me cuesta compartir mi historia y lo que he vivido, si a alguien le va a hacer sentir acompañado. Algo que me dicen muchas veces cuando he contado cosas que he pasado es que les atormentaba mucho pensar que tenían un problema y que era su culpa y de repente ven a alguien a quien siguen en redes que pensaban que era feliz y radiante, que está igual que ellos y piensan que el problema no eran ellos. Está ahí y todos lo podemos sufrir en cualquier momento", piensa.

Las redes sociales hoy

Algo que lleva directamente a reflexionar sobre las redes sociales en la actualidad y lo que se vende a través de ellas: "No culpo a nadie porque es absolutamente normal que compartas tu estado cuando estás haciendo algo. Si estás en casa llorando o en la cama no lo vas a compartir. Cuando estás bien lo compartes porque estás haciendo algo que merece la pena. Por eso, me gusta BeReal que consiste en que una vez al día tienes que hacer una foto de un momento que te marca el móvil. A veces tienes días malos y de repente ves en Instagram que todo el mundo es súper feliz pero vas a BeReal y está todo el mundo tirado en la cama o trabajando. Para la salud mental esa red social a mí me ha venido muy bien", explica.

Después de haber protagonizado ayer una multitudinaria firma de discos en Madrid, Bely Basarte llega este domingo a la Fnac Plaza España de Zaragoza donde se reencontrará con su público: "Me encantan estos actos. No es lo mismo ver a la gente a través de una pantalla, tener visitas, 'likes'… Porque tener a la gente delante te genera una energía inigualable", afirma con alegría la artista que está atravesando uno de sus mejores momentos antes de concluir recordando su actuación en la gala de los Goya del año pasado: "Fue fantástico y maravilloso porque además era un momento muy emotivo de la gala, cuando se recuerda a todos los fallecidos el último año. Para mí fue un honor, aunque te digo que el síndrome del impostor siempre aparece cuando te encargan algo así. Pero sí, fue un honor poner voz a ese momento e ir acompañada de Guitarricadelafuente que lo admiro muchísimo. Fue muy bonito compartir con él el momento".