La colección Zaurines, impulsada en 2021 por la Comarca Campo de Belchite, acaba de publicar su quinto libro infantil. Y en esta ocasión, en lugar de reivindicar el legado de relevantes personajes nacidos en la comarca, ha decidido poner en valor la historia del Lagata Reggae Festival, posicionado desde hace años como una cita de referencia de la música jamaicana en España. Los orígenes del festival, que en este 2023 ha celebrado su 20 aniversario, se narran en un cuento que también aborda la historia del reggae y del movimiento rastafari.

«No es habitual que un libro infantil se dedique a explicar el nacimiento de este género musical, yo al menos no he encontrado ninguno. En ese sentido también ha sido un reto porque he querido introducir muchos datos, pero que los niños quisieran seguir leyendo en todo momento», destaca el escritor zaragozano Pepe Serrano, responsable de 'El espíritu del reggae' junto a la ilustradora Arantxa Recio 'Harsa'.

Como en todos sus libros infantiles anteriores, Serrano ha tenido muy presente en este cuento su máxima de «entretener y educar». «También busco que no entiendan todo, que tengan que hacer preguntas a sus padres y profesores porque eso siempre es mucho más enriquecedor», explica el zaragozano, que este lunes ha presentado el cuento junto a Recio en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad.

Serrano es maestro de Primaria especializado en Educación Musical y eso se percibe desde el arranque del cuento. De hecho, la protagonista inicial es una nota mi que luego, en un alarde de fantasía, se convierte en león, en un claro guiño al león de Judah rastafari. A partir de ahí, el cuento inicia un viaje que incluye muchas paradas: desde el mento (música tradicional jamaicana de los años 40), el rocksteady, la influencia de Bob Marley y Peter Tosh en el género, los orígenes de los Sound System e incluso el emperador etíope Haile Selassie.

«Es un cuento también muy entretenido e interesante para los adultos. A mí, por ejemplo, me dieron ganas de seguir conociendo más los orígenes del reggae cuando lo leí», destaca Arantxa Recio, cuyo personal trazo se percibe a lo largo de las casi 40 páginas del libro.

En 'El espíritu del reggae', todo ese viaje a la historia del género comienza en el festival de Lagata. Y es que uno de los objetivos de la publicación es homenajear ese «legado de patrimonio inmaterial vivo». «Es increíble que un festival que nació en un pueblo tan pequeño haya crecido tanto», reconoce la ilustradora aragonesa.

Referencia del reggae

La cita nació como una fiesta del municipio en 2003, cuando un grupo de amigos contrató a varios grupos de reggae y poco a poco se fue convirtiendo en un proyecto cultural que situó al pueblo en el mapa nacional de festivales del género. Su éxito fue tan notable que durante unos años tuvo que trasladarse a Zaragoza para poder absorber y dar servicio a todos los asistentes. Hace un par de años regresó a sus orígenes, a la comarca Campo de Belchite.

Ahora, el quinto ejemplar de Zaurines reivindicará el legado del festival, lo que supone un pequeño cambio en el espíritu de la colección, que hasta ahora había puesto en valor y dado a conocer la vida y la obra de personajes históricos de la comarca. Así, los cuatro primeros números estuvieron dedicados a Manuela Sancho, Francisco de Goya, el jotero Jesús Gracia y José Gervasio Artigas.

«Me parece una iniciativa muy elogiable. Los niños son el futuro, y más en estas comarcas, así que es muy importante sembrar ese orgullo de pertenencia entre los más pequeños», subraya Serrano. La comarca, convertida desde 2021 en editorial, lo hace además fomentando la lectura y la creación literaria de autores e ilustradores aragoneses. Los próximos zaurines (término en aragonés que hace referencia a una persona movida e inquieta) abordarán la vida de personajes tan relevantes como José Antonio Labordeta, Benjamín Jarnés o el arzobispo Apaolaza.