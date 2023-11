'La noche de las almas abiertas' aterriza en el Teatro del Mercado (estreno este jueves a las 20.00 horas) hasta el domingo. Inmaculada Oliver, María Pérez Collados, Jesús Bernal y Alex Aldea protagonizan la obra dirigida por Diego Palacio.

Se trata de un libro prohibido que condena la vida de uno de los personajes; un libro prohibido en una sociedad en la que se prohiben cientos de libros. Un mundo lleno de control y mentiras, hasta convertir a los seres humanos en animales hambrientos que gastan todas sus fuerzas tan solo en sobrevivir. No pueden alzarse, no pueden pensar, no pueden moverse, solo pueden beber y contar mentiras.

Fortaleza como debilidad

Personajes llenos de fortaleza como de debilidad, de sueños y buenas voluntades. Sentados, frente a frente a una mesa, junto a una botella de aguardiente, se irán desnudando, contando parte de su historia, la que desean contar para conseguir su meta: seguir con vida unos minutos más. Una conversación amable mezclada con historias de alcohol y miseria; los personajes, poco a poco, van entrelazando sus mentiras y verdades, enredando su estrategia de supervivencia, para desvelar finalmente su verdadero carácter.

Las entradas para el espectáculo se pueden comprar a través de la web del Teatro del Mercado o en las taquillas del espacio desde una hora antes (o en las del Teatro Principal todos los días en horario de tarde) a un precio de 12 euros.