El hecho de que en la República Romana existieran "factores democráticos no la convierte en un sistema democrático". El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, Francisco Pina Polo, tiene muy clara la respuesta a la pregunta ¿Fue la Antigua Roma una democracia? con la que ha titulado la conferencia que ha ofrecido este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Un coloquio con el que ha concluido el ciclo La tribuna de la cultura que ha organizado durante estos meses el Instituto de Patrimonio y Humanidades.

"Es obvio que en el periodo imperial no se puede hablar en ningún caso de de mocracia", pero, explica el profesor, el periodo republicano (desde finales del siglo VI antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo) es otra cosa: "Es evidente que hay algunos factores democráticos, el pueblo es el que vota y elige magistrados, vota y aprueba o no proyectos de ley... Es decir, hay una serie de factores democráticos pero una cuestión diferente es que podamos hablar de si eso basta para que podamos hablar de un sistema democrático. En mi opinión no basta porque en última instancia es la aristocracia la que gobierna fundamentalmente a través del Senado", dice con rotundidad para definirlo claramente: "Es un sistema básicamente aristocrático con algunos factores democráticos y con tendencias oligárquicas".

Pago por la función pública

La pregunta, aunque sea por compartir Edad Antigua, parece clara, ¿qué diferencia este sistema de la democracia ateniense? "Una de ellas es que en la Atenas democrática se fomentó la participación popular mucho más que en Roma, por ejemplo, con el pago a los ciudadanos por la asistencia a las asambleas, a los tribunales o por el desempeño de algunas funciones públicas, cosa que nunca ocurrió en la república romana. Y pasaba lo que pasaría ahora. Si en nuestro sistema no se abonara un pago por el desempeño de funciones públicas, solo podrían acceder a esos cargos gente con capacidad de ocio, con una capacidad económica elevada que es lo que pasaba en la república romana", afirma.

"Hay un elemento clave en el mundo antiguo, que es el paso del concepto de súbdito al de ciudadano"

Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario si lo vemos con los ojos de nuestro siglo XXI, tampoco hubo intentos por cambiar el sistema: "Realmente no, no hay nunca una intención real de democratizar el sistema político romano, ni siquiera los reformistas que intentan introducir alguna reforma agraria, de distribución de grano, de integración, hablan de democracia. El sistema político es el que la aristocracia quiere mantener y no se pone en cuestión ni siquiera desde las clases bajas", revela Francisco Pina, quien resalta que hay un concepto que surge entonces y que es clave para el devenir de la Historia: "Hay un elemento clave en el mundo antiguo, que es el paso del concepto de súbdito al de ciudadano. Por encima de la organización de un sistema u otro la cuestión clave es esa, el momento en que alguien deja de ser súbdito bajo el gobierno de un monarca para ser miembro de pleno derecho de una comunidad y, a partir de ese momento, es esa comunidad la que decide de qué leyes se dota y por qué sistema política opta. Y en ese concepto de ciudadanía es en el que nos seguimos moviendo hoy en día", afirma sobre la herencia de la antigüedad.

Sobre la democracia, el catedrático sí que pone énfasis en cómo entender el término en la actualidad: "Cuando hablamos de la democracia en Atenas, hay que pensar el 50% no votaba, que eran las mujeres, o los esclavos… hay que tener en cuenta que solo una parte tenía capacidad de tomar decisiones en Atenas. Pero ahora, ¿cómo lo definimos? Parece claro que la participación es lo que define un sistema pero a partir de ahí cada uno de nosotros hace mayor énfasis en un aspecto u otro. Qué queda de la antigüedad? El principio básico de que en una democracia tiene que haber un grado de participación del conjunto de la ciudadanía", concluye.