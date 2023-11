Después de ocho libros publicados, Carlos Bardem ya es una firma consolidada de la literatura española. El actor madrileño vuelve ahora con una novela en la que denuncia la codicia de los humanos, el fanatismo religioso y sobre todo la destrucción de la naturaleza por parte del hombre. Badaq (Plaza&Janés) es una fábula moral ambientada en el reinado de Felipe II que convierte el suceso real de la captura de un rinoceronte y su huida en pleno centro de Madrid en un juego literario que traslada a nuestro presente una crítica ecologista contra la sobreexplotación de los recursos del planeta.

¿Cómo nació ‘Badaq’?

Mis últimas novelas ('Mongo Blanco', 'El asesino inconformista' y 'Badaq') son tres aproximaciones a algo que está acabando siendo mi gran tema: el mal y sus aproximaciones desde distintas épocas y personajes. El mal esencial y monolítico y los pequeños males banales, como decía Hannah Arendt, que son necesarios para sostener los grandes males y las grandes injusticias.

Y el mal en este caso toma forma de cambio climático.

Sí, quería reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, que para mí es errónea desde el principio. Creo que todo esto no es más que la aceleración de un proceso que está mal desde el inicio, por eso situé la novela en el siglo XVI valiéndome de ese suceso real del rinoceronte llegado desde la isla de Java en 1583. Viajar atrás en el tiempo me permitió hacer un repaso de esta relación errónea. Hay un pensamiento generalizado dedicado a consagrar la superioridad del ser humano sobre todo lo que le rodea. Y ponerte en ese nivel de superioridad sobre los demás o sobre algo es el primer paso para conquistarlo, para depredarlo.

¿La emergencia climática es el principal reto del hombre en la actualidad?

En mi opinión, hacer frente a la degradación del planeta es el gran reto que afrontamos como especie. Si no lo solucionamos destruiremos el mundo tal y como lo conocemos.

¿Decidió dar voz a esa hembra de rinoceronte para tomar cierta distancia con el relato?

Lo que tenía claro es que iba a ser una novela de primeras voces. Que la del rinoceronte hembra fuera una de las más importantes se me impuso. Y al otorgarle esa capacidad de razonar y hablar ya entré en el terreno de la fábula, que nunca hablan de los animales, sino de los seres humanos. De hecho, una de las influencias de esta novela es 'El coloquio de los perros' de Cervantes. Todo ello dio paso a la sátira, porque el rinoceronte cae en un estupor inmediato ante la codicia del ser humano y su facilidad para asesinarse entre ellos.

La crítica a esa época colonizadora sobrevuela toda la novela.

Sí, porque esa relación de superioridad entre el hombre y la naturaleza se puede extrapolar también a todo el proceso colonizador del siglo XVI, a las glorias imperiales que tanto parecen añorar los que ahora se pasean con muñecas hinchables y la bandera de la Cruz de Borgoña. Lo cierto es que cuando cuentas la historia desde el punto de vista de los colonizados te das cuenta de que todas esas narrativas imperiales se basan en falacias. Hay un intento de blanquear y de dignificar lo que fue una atrocidad, porque todas las conquistas lo son y todas tienen motivaciones económicas. La historia como tal es una narrativa que se escribe siempre a posteriori, con voluntad esculpatoria, y cuando repasas uno por uno los grandes mitos del nacionalismo más españolista ninguno se sostiene.

Usted es licenciado en Historia. ¿Se está manipulando el pasado por parte de algunos sectores políticos?

Creo que es importante entender que detrás de esta reivindicación de las glorias imperiales hay una pulsión nacionalista muy actual. No es casualidad que todos esos tipos de ultraderecha lleven en una mano la bandera de Borgoña y en otra una mueñeca hinchable. Tiene todo el sentido porque este nacionalismo necesita de las cuestiones identitarias y, desde una masculinidad bastante tóxica, sentirse herederos de señores que entraban a sangre y hierro a conquistar civilizaciones. Es evidente que el auge de los populismos de extrema derecha está vinculado a cuestiones identitarias y nacionalistas.

El mensaje ha calado en una parte de la población...

Este auge es consecuencia de una fractura global que ha ido dejando en la cuneta a mucha gente que se siente decepcionada por las democracias. Y cuando la gente está asustada es muy reacia al razonamiento y tiende con mucha más facilidad al odio. Cuando estás asustado lo que más agradeces es que te den enemigos a los que odiar. Esos populismos te dicen que lo que pasa a tu alrededor no es culpa tuya, sino de los inmigrantes, de los homsosexuales y de una casta política que solo piensa en su propio beneficio. Son discursos muy simples que conectan con lo peor del ser humano y con su facilidad para odiar. Odiar es mucho más fácil que pensar.

Al final, la novela es una fábula moral. ¿Le preocupaba caer en la propaganda?

No porque en la novela yo no doy respuestas, solo siembro preguntas. Le doy una voz igual de inteligente a los que coinciden conmigo ideológicamente como a los que representan lo que detesto. Creo sinceramente que esta es una buena novela, para nada es un panfleto. Ahora todo lo que tiene idelología parece que es malo y eso es una falacia. Detrás de cada decisión, de cada elección hay ideología. La ideología es necesaria, la necesitamos si queremos transformar el mundo. Los que reniegan de ella son los que se ven amenazados por la posibilidad de que la gente cuestione las verdades oficiales.

¿Por qué decidió dar el paso y publicar?

Empecé a escribir porque había leído mucho. Y comencé a leer porque mi padre era muy lector. Siempre me ponía a sus pies a leer los libros que él dejaba, así que empecé a leer libros que no me correspondían por mi edad. Poco a poco te vas llenando de palabras y de herramientas y hay un momento en que te sientes capacitado para empezar a escribir tus propias hsitorias. Escribir no es más que intentar compartir con alguien tu visión del mundo y las preguntas, no las respuestas, que tú buscas.

¿Le gustaría dedicarse en exclusiva a la literatura?

Me encantaría poder vivir muy bien de la literatura. Pero yo no escribo best-sellers; tengo una aspiración de calidad literaria y queda a juicio del lector si lo consigo o no. Pero son libros complejos, que interpelan. Y yo creo que esa es la función de un bien libro. Como decía Virgina Wolf, un buen libro te tiene que buscar las costuras como un cuchillo, te tiene que cuestionar en cada página. No me va mal con la literatura, pero el que paga las facturas es el actor y espero que pueda seguir pagándolas muchos años (ríe).

¿Qué proyectos tiene en cartera como actor?

Bueno, ahora hay una serie fabulosa en Netflix en la que trabajo. Se titula 'El elegido' y es una adaptación de un cómic de Mark Millar. Además, acabo de terminar el rodaje de una película bastante grande de Guy Ritchie que se estrenará el próximo año y otro largometraje que ha dirigido una colombiana muy talentosa que se llama Ana María Hermida. Se titula 'Alix' y lleva el universo de 'Alicia en el país de las maravillas' al mundo de la guerrilla colombiana. Y ya el próximo enero me iré a Panamá a empezar una peli de Arturo Montenegro con Megan Montaner que describe todo el tema de los 'Papeles de Panamá'. La verdad es que no me faltan proyectos, así que el actor seguirá manteniendo al escritor (ríe).