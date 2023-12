El zaragozano Enrique Bunbury regresó este martes a un escenario tras 19 meses de parón. Lo hizo en el Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina) ante más de 16.000 personas, después de que en febrero del año pasado anunciara su retirada durante un tiempo por problemas en la garganta. Con este concierto comenzó su nueva gira que terminará el próximo 6 de julio de 2024 en Zaragoza. El exlíder de Héroes del Silencio ya anunció que no entra en sus planes una gran gira de uno o dos años, sino que va a hacer «conciertos más selectos».

En esta gira Bunbury presenta su última creación: Greta Garbo. El disco lo lanzó el pasado 26 de mayo, con el que sella su duodécimo, que define como el «más personal». Este martes fue la primera vez que lo defendió en directo, junto a sus canciones más históricas que han ayudado al éxito de su trayectoria. «Hay una parte importante de apoyo al álbum y otra de retrospectiva en la que miraremos a todas las épocas de mi carrera», explicaba el artista.

Este elepé sorprendió a su audiencia por su «originalidad y frescura». «El equipo técnico y humano que me acompaña, el diseño de luces y de escenarios, de vestuario, el repertorio, todo está siendo revisado y se está actualizando con respecto a una nueva visión», contaba Bunbury. Y así lo demostró en Buenos Aires. Había mucha expectación. Tanta, que hace dos meses, a través de sus redes sociales, anunciaba que las entradas para este primer concierto estaban completamente vendidas.

Chile, Perú, Ecuador y Colombia

Se podían conseguir desde 13.000 pesos argentinos que equivalen a casi 34 euros. A este concierto le seguirán cuatro más en lo que queda de año en Santiago de Chile, Lima (Perú), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia). Pero ahí no termina, sino que en los meses de junio y julio volverá a retomarlos empezando por México. Luego llegará Los Ángeles, Nueva York y cerrará su gira en España con dos conciertos, uno en Madrid y el último en Zaragoza.

De los cinco primeros en todos ha colgado el cartel de 'sold out', excepto en el de Chile. Y de la segunda tanda, para su concierto en Madrid ya están agotadas. Su próximo concierto en Zaragoza, su ciudad natal, se anunció durante el festival Vive Latino. Unos días después Bunbury contaba que tuvo problemas con las obras de La Romareda y no lo pudo anunciar hasta que no supo con certeza y consiguió que se retrasaran a después de su actuación.

Deja La Carta

Las entradas ya están a la venta desde hace un tiempo en la web Ticketmaster a un precio que oscila entre los 77 y los 137,5 euros (77 en la grada, 88 en el campo y 137,50 en la zona Front Stage). Bunbury tenía claro que su enfermedad estaba directamente relacionada con el ritmo de las giras. «Mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y un deleite, se ha convertido en una fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira», contaba el artista cuando anunció su parón temporal.

Este lunes, el artista anunciaba que hacía una pausa, dejando La Carta, una comunicación semanal directa entre él y sus seguidores. Respondía semanalmente sobre temas que no suelen cubrirse ni preguntar habitualmente en las entrevistas. Apuntaba a enero como posible mes para retomarlo, dejando así libre este mes de diciembre en el que reanudaba sus conciertos. Él mismo manifiesta que quiere «comenzar una nueva etapa». «El silencio es necesario para la creación. No puedo estar escuchando las voces de los que quieren una cosa y los que quieren otra. Los que hubieran preferido que un momento determinado ocurriera de tal manera», explicaba a sus fans en su carta número 46. «Necesito escucharme a mí mismo y seguir las señales e intuiciones que marquen y guíen los pasos señalando el camino», confesaba el artista. Este martes regresó.