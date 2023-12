Se viven tiempos extraños en el mundo de la cultura. Instalado el mundo en esa falsa creencia de la opulencia y de que se ha dejado atrás épocas más oscuras de supervivencia (no niego que es obvio que se vive mejor que hace cincuenta años) hemos pasado a entrar en una carrera loca más por el continente que por el contenido.

Y algo que parece tan de perogrullo que es que la cultura importa más por lo que es, por su contenido, que por los lugares donde se pueda representar, parece que en determinados momentos no está del todo claro. Si al final de la legislatura pasada el ayuntamiento desveló sus planes de construir un recinto similar al WiZink Center en el Portillo (de momento no se ha dado ningún paso más para hacerlo realidad), ahora hemos conocido que en la nueva Romareda se plantea no solo la posibilidad de organizar grandes conciertos sino de que se acojan actuaciones de tamaño medio con una capacidad de alrededor de 12.000 espectadores.

Duda de antemano

Es verdad que los conciertos parecen atravesar una Edad de Oro y, a pesar de que los precios de las entradas están en muchos casos disparados, los llenos (o casi llenos) se suceden una y otra vez. Pero también es cierto que no creo que Zaragoza a día de hoy tenga un problema con la falta de recintos para acoger actuaciones. Por eso, cuando se habla de construir nuevos espacios para la cultura que van a ser muy rentables y van a atraer a grandes artistas, uno siempre se pone a la defensiva.

Como decía, creo que la cultura hay que defenderla desde su creación y no desde su exhibición. Es decir, lo importante de la misma es el propio acto en sí, que exista y que un individuo o un colectivo pueda enfrentarse a ella como el que se enfrenta a su propia realidad. La posibilidad de confrontarla con el público es una aspiración y es muy importante en la medida que nos permite disfrutar de una experiencia colectiva y da unos frutos ya reconocidos por todos pero, cuidado, no se debe invertir más en el continente que en el contenido. Una propuesta cultural será brillante o mediocre respecto a lo que ofrece y no conforme a donde se pueda disfrutar.

Espacios más que suficientes

Si a eso le sumamos que ahora mismo en Zaragoza hay espacios y recintos más que suficientes para acoger espectáculos de todo tipo absorbiendo la mayoría de los que quieran disfrutar de ellos, no acabo de entender esta fiebre por querer generar nuevos recintos sin querer pensar mal en la jugada planteada.

No creo que si se llegue a hacer el WiZink zaragozano solucione ninguno de los problemas estructurales que atraviesa la cultura en Aragón ni tampoco que la nueva Romareda lo haga. Es más, no pienso que su sola presencia permita atraer artistas a la ciudad, eso va por otro lado, no solo por tener un gran recinto acuden a su llamada porque imagínense si eso fuera así...

Sí pienso que se debería empezar a destinar recursos de verdad a la cultura, a la creación cultural y a la multitud de agentes que hay en la comunidad para que cuando el día de mañana si alguno de nuestros creadores triunfa en medio mundo, pueda decir con orgullo que procede de Aragón.

Así que, por favor, centremos el debate en lo importante y comprendamos que el continente no es más que revestimiento del contenido que, por cierto, con mucha menos inversión en forma de ayudas tiene un nivel estratosférico en la comunidad. Le pese a quien le pese y lo quiera ver quien lo quiera ver.