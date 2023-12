¿Cuántos ejemplares llevas ya vendidos de ‘Todo vuelve’?

De este, de momento, cien mil. No damos nunca cifras.

Si quieres no la pongo...

No, no, lo puedes poner. Porque es una puñetera barbaridad y porque estoy muy orgulloso, muy contento y muy agradecido.

Lo preguntaba por saber cómo afronta uno la responsabilidad de continuar una historia que tiene tantos lectores pendientes...

Desde el egoísmo. Contextualicemos algo, los números; Reina Roja, el primero, tres millones de ejemplares vendidos solo en España. ¿Cuántos lectores es eso? No lo sabemos, seguramente más. Pero vamos al mínimo, tres millones. ¿Cómo voy a hablar con tres millones de personas e intentar contentarlos a todos? Imposible, me ingresarían en un psiquiátrico. Te digo más, no me veo capaz de contentar a diez. Así que lo único que queda ante esto es el egoísmo. Yo solo pienso en un lector cuando escribo: el chaval que yo era cuando tenía 13 años y me decían, ‘vete a dormir’. Y yo decía, ‘por los cojones’ (ríe). Porque yo necesitaba saber qué le iba a pasar a Tarzán, o a Frodo, o a Jim Hawkings en La isla del tesoro. En cuanto la puerta se cerraba sacaba la linterna de petaca de mi padre y leía debajo de las mantas para que no se colara la luz. Eso no tiene nombre en castellano, esa necesidad de leer. Ojalá estuviera aquí Antonia Scott, que seguro que sabía una palabra en un idioma extraño que lo expresa.

No sé si a tu yo de 13 años le dejarían leer esta historia...

Pero es esa sensación tan nítida de estar en otro universo lo que quiero transmitir. ¿La responsabilidad que decías antes sabes cuándo llega? El día antes de sacarlo a la venta, que lo paso fatal. Y en la promoción, que me encanta pero lo intento hacer bien todo el rato, al responder, al posar... Cuando has tenido fracasos muy gordos, cuando no llegabas a cuadrar la pensión de alimentación de tus hijos, cuando tenías que coger dos trabajos para llegar a final de mes, como me pasó a mí con El Paciente, que me pilló además con un divorcio... Esa sensación no se te olvida, tienes miedo constantemente... Dios mío, no quiero cagarla (ríe). Pero el agradecimiento es lo mejor, y me lo paso muy bien con la gente en las presentaciones. Salgo agotado, pero como de una fiesta o un polvazo, agotado pero bien.