Zaragoza volverá a llenarse este fin de semana de viñetas gracias a su Salón del Cómic. De viernes a domingo, 65 autores y 69 expositores convertirán la sala Multiusos del Auditorio en el epicentro de la historieta en España en una cita repleta de talleres, conferencias y actividades para todos los públicos. Además, esta vigesimosegunda edición rendirá un especial homenaje a 'El Bueno de Cuttlas', el mítico personaje del dibujante aragonés Calpurnio Pisón.

Las entradas ya están a la venta en la web del salón (www.saloncomiczaragoza.com) a un precio simbólico de un euro (los menores de cuatro años no pagan), aunque este año se recuperará la venta en taquilla cuando el aforo así lo permita. De esta forma, en determinados momentos será posible acceder a la Multiusos a pesar de que las entradas ya estén agotadas en la web. Este año se han vuelto a estipular cinco franjas horarias: viernes, sábado y domingo por la tarde (de 16.30 a 20.30 horas) y sábado y domingo por la mañana (de 10.30 a 14.00 horas). «Para el sábado por la tarde ya quedan pocas entradas a la venta», ha advertido este lunes en la presentación el consejero municipal de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza.

Así, la expectación vuelve a ser máxima para una cita que el año pasado logró atraer a la sala Multiusos a más de 13.000 personas. La cita reunirá de nuevo a autores de primer nivel, con varios premios nacionales del cómic (Antonio Altarriba, Javier Olivares y Borja González) y figuras consolidadas como Keko, Carlos Portela, Marcello Quintanilha, Nadia Jadif, Oliva Cábez o Antonio Hitos. Todos ellos firmarán sus obras y participarán en talleres y charlas durante los tres días del salón. La asistencia a esas mesas redondas será libre, pero para participar en algunos de los talleres habrá que inscribirse en los propios estands.

La programación está detallada en la página web del certamen, destacando por ejemplo el encuentro que Javier Olivares y Borja González protagonizarán el viernes a las 16.30 en la sala Mortadelo o la charla titulada El azote del crimen, en la que participarán Keko o Altarriba (el sábado a las 12.00 horas en la sala Filemón).

Este año se instalarán 69 expositores (uno menos que en la pasada edición), reuniendo a 31 editoriales, 14 fanzines, diez puestos de merchandising, cinco asociaciones o 14 librerías y tiendas especializadas.

Tal y como ha destacado Mendoza, en el salón habrá actividades para todas las edades: desde talleres de origami y de máscaras de superhéroes hasta torneos de Pokemon Go y Mario Kart. También se instalará una zona manga con exhibiciones de bailes de K-Pop, talleres de dragones y pasarela de disfraces de cosplay.

Como novedad, este año se recupera el Tebeico del Salón, una publicación gratuita coordinada y elaborada a partir de la participación de profesionales y aficionados. Con ella, se va a realizar un homenaje al ilustrador aragonés Calpurnio Pisón, que falleció el 15 de diciembre. Los asistentes podrán adquirirlo de forma gratuita al acceder al salón, y descargarlo en formato digital en la web. Esta edición también ha querido hacer un guiño a los personajes más famosos de Francisco Ibáñez, y por la sala Mortadelo y Filemón pasarán autores de diferentes corrientes y generaciones.

El certamen, cuyas primeras ediciones se celebraban en el centro cívico Almozara, no ha dejado de crecer en los últimos años, convirtiéndose en un referente en el sector y siendo uno de los pocos de gestión íntegramente pública (junto al de Getxo). Su crecimiento ha hecho que sus propuestas no se circunscriban solo a los tres días que dura el evento. Así, once centros cívicos de la ciudad van a acoger exposiciones relacionadas con el cómic, como es el caso de 'Rosa, como una pantera', en el Centro Cívico Universidad.

El salón, organizado por el consistorio, cuenta con la colaboración y el asesoramiento de los colectivos Malavida, Mangaku, Momiji, Tatakae y Viñetario, así como de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic. No en vano, son ellos los que imparten los talleres a los más jóvenes.

«En estos días Zaragoza es la capital de cómic, la ciudad se viste de cómic y celebramos uno de los eventos más importantes del año en cuanto a la programación de los centros cívicos», ha destacado Mendoza, que ha estado acompañado en la presentación por la consejera de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y Mar Delgado, de la red del Servicio de Centros Cívicos de la ciudad.

La gala de entrega de premios

Como ya es habitual en las últimas ediciones del salón, el viernes se celebrará a las 20.30 horas en la sala Luis Galve del Auditorio la gala de entrega de los XIII Premios del Cómic Aragonés. En ella se entregarán los galardones que premian los mejores tebeos de autoría aragonesa editados en el último año, así como la mejor obra de autoría española. En esta edición, compiten en la categoría a mejor obra aragonesa ‘BlackHand IronHead: Consecuencias’, de David López (Astiberri); ‘La pelea del siglo’, de David Terrer y Chesús Calvo (GP Ediciones); ‘Ramón y Cajal: un cerebro para la ciencia’, de Queco Ágreda y Roberto Morote (Gobierno de Aragón); y ‘Todas las personas que fui’, de Alfonso Casas (Random Cómics).

En la categoría de mejor obra de autoría nacional, los finalistas son ‘Contrition’, de Carlos Portela y Keko (Norma Editorial); ‘Planeta’, de Ana Oncina (Planeta Cómic); ‘Por culpa de una flor’, de María Medem (Apa Apa-Blackie Books); y ‘Ronson’, de César Sebastián (Autsaider Cómics). Como en ediciones anteriores, la entrada para asistir a la gala en el Auditorio será libre hasta completar el aforo.