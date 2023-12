Pilar Eyre (presenta 'De amor y de guerra' en Zaragoza): "La Historia la han escrito hombres y se ha olvidado a las mujeres"

De amor y de guerra es la última novela de Pilar Eyre, publicada el 20 de septiembre. Desde entonces, la escritora ha recorrido España presentando su libro. Esta tarde ha sido el turno de Zaragoza (Ámbito Cultural de El Corte Inglés) y hoy de Barcelona, su ciudad natal y la última con la que cerrará su gira de promoción. «Estos personajes que conviven conmigo se están empezando a alejar, me están diciendo adiós con la manita y por la escalera ya están subiendo personajes nuevos», cuenta la escritora. Y manifiesta que tiene unas ganas «locas» de ponerse a escribir. «Es lo que más disfruto haciendo, las horas se me pasan volando, me vuelvo joven, me lleno de ilusiones y me lo paso fantástico», confiesa la autora.

El origen de su última novela fue una concatenación de hechos, Pilar Eyre cree que «todos los libros empiezan igual; con pequeñas anécdotas que te van contando y cosas que vas leyendo». Un amigo suyo le contó la historia de su abuelo: «había cruzado la frontera franco española al final de la guerra, era un chico joven, recién casado y no habían vuelto a saber nada más de él. «Falsificaron su certificado de defunción, creyeron que habían muerto, su abuela había vuelto a casarse y 20 años después le encontraron. Le preguntaron porque no había dado señales de vida y se encogía de hombros, no contestaba nada». Pilar Eyre pensó que le gustaría meterse en la cabeza de ese chico, «¿Por qué lo hizo?, ¿Por qué no quiso reunirse con su familia?, ¿Qué pasó?», estas fueron algunas de las preguntas que le empezaron a pasar por la cabeza a la escritora. A partir de eso, y de otras experiencias personales, ya que en el libro también hay recuerdos de su familia, fue construyendo primero los personajes y después el relato del libro. «Siempre hay una historia en todas las familias relacionada con la guerra civil que es una auténtica aventura», manifiesta Eyre. La escritora cuenta que cuando le dicen: «otro libro sobre la guerra», ella responde que «tendríamos que hablar más, porque realmente ha marcado a muchas generaciones, todavía su huella está en nuestras familias». Eyre es consciente de que sobre la guerra y posguerra se ha escrito «mucho», pero piensa que siempre se ha hecho desde el mismo punto de vista. «La historia la han escrito hombres y se ha olvidado un poco el papel de las mujeres», manifiesta. Añade que «no quiere decir que sea la primera que haya tratado el tema desde esa perspectiva, pero hay muchas aportaciones que en otros libros no se encuentran». La escritora destaca de su novela la supervivencia del amor y de la amistad en tiempos «tan difíciles como las guerras». «A pesar de esto la gente se enamora y tienen sentimientos de fraternidad entre ellos, objetivos comunes que no conocemos a día de hoy porque la vida es muy competitiva», concluye. Todas sus novelas, aunque sean de ficción, tienen un marco histórico «muy potente», indica que «porque pertenecen a momentos históricos muy importantes y complicados». A lo largo de su trayectoria, ha escrito numerosos libros sobre el franquismo y lleva investigando sobre estos temas muchos años. Para la escritora, algo muy complicado ha sido equilibrar la narrativa amorosa y el trasfondo histórico. «No quiero que la gente cuando lea mis libros diga que sé mucho de historia, pero que son un aburrimiento», lo que ella quiere es que la gente «vibre con los personajes». En esta novela ha sentido cierta conexión con algunos de los personajes. Por ejemplo, Beatriz está inspirada «vagamente» en una tía suya y Álvaro, en parte, a su padre. Pilar está «muy contenta» con el libro y cree que es un paso adelante en su carrera literaria. Es un libro que ha escrito con total libertad, «he sufrido mucho, pero lo he disfrutado más», concluye.