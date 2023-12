Crítica de Javier Lahoz de 'Las malas notas': Otros días vendrán

Supongo que la actividad profesional del periodismo tiene mucho de apasionante y que el oficio de periodista tiene mucho de apasionado. Intuyo que tiene que resultar asombroso el ser testigo de una noticia que merece ser difundida. Salir en busca de ella, localizarla y ponerle banda sonora. Encontrar testimonios únicos que obliguen a pararse y a mirar. A escuchar. A leer. A procesar lo mirado, lo escuchado y lo leído. A entender un poco más y mejor nuestro entorno y quizás, acercándome a la utopía, a entender un poco más y mejor el entorno de los otros. Lo pienso mientras leo a Pedro Simón. Seguro que os pasa a todos los que entráis en sus libros. Sus palabras te obligan siempre a darle una vuelta a lo que haces y a lo que dejas de hacer. Como si en realidad, a mí me ocurre, hubiera dejado pendientes algunas tareas vitales y fuera precisa su enorme voz para hacerme reaccionar. Como el que no quiere la cosa, me da un repaso fino. Así, con un lenguaje envolvente y un estilo despojado de añadidos superfluos. Con una fuerte dosis de humanidad en el punto de mira. Con frases que cortan como el filo de una navaja. Con silencios disfrazados de emoción y emociones disfrazadas de silencio. Casi nada.

La firmeza y el coraje se alían y tienden la mano a la observación y al talento. No es extraño, Simón sabe mucho de tender manos. Estoy seguro de que la mayoría de los protagonistas de tan excepcional libro no ha olvidado sus encuentros con él. Sea como fuere, es un autor que hace un ruido inmenso, de ese que retumba por dentro y ahí se queda, como el eco que viaja en el vacío. Entre otras cosas, construyó una gran novela que dio visibilidad a los ingratos, para luego intentar ayudarnos a descubrir con otra cuál es el sitio que ocupan los incomprendidos. Después se juntó con tres amigos y decidieron asumir el cometido de perder la gracia. Me atrevo a decir que la conservan todavía, él al menos. Y ahora llega una selección de sus textos periodísticos, editada por Espasa y que lleva por título 'Las malas notas'. Su manera de escribir es poderosa porque alerta. Da visibilidad a las obviedades que no vemos.

Siguiendo sus líneas me dejo arrollar por soledades eternas y donantes anónimos, veranos azules, recuerdos en blanco y negro, pantallas que alejan, sonrisas que acercan, bienvenidas y adioses, historias de superación, familias unidas y familias rotas, negocios que se diluyen en el pasado, oficios que nos salvan del abismo o las utilidades varias que pueden tener un lapicero o un teléfono. No sé, cosas que ocurren y sobre las que nos hacemos mil preguntas. Como cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, y a nuestras particulares circunstancias, incluso a veces con inusitada frecuencia. Me impresiono y me exaspero casi a la par. A estas alturas ya no sé si soy sensible o insensible. Pedro Simón sabe cómo tocarme la fibra y hacerme sentir pequeño, también al atreverse a llamarme animal. Así, tal cual. Lo pueden comprobar en no sé qué página, y lo harán sin perder la sonrisa. Que sí, que sí, que el humor entra a raudales en su literatura porque cuando se saben contar las cosas todo tiene cabida. Especialmente el humor.

A la actualidad la mira de frente, que bien traducido sería algo así como que a la actualidad se enfrenta. No le faltan detalles a los que sacar punta, y una vez construido su análisis, va y lo suelta con fluidez y naturalidad. Exactamente igual a como se lo contaría a un amigo delante de una cerveza o en plena celebración de una victoria deportiva. Son pequeñas joyas, donde ocurre que quienes algún día estuvieron señalados se erigen en héroes o heroínas que sin duda nos han ayudado a avanzar a todos. No voy a descubrir ahora su habilidad con el lenguaje, tan solo hay que zambullirse y dejarse llevar. El juego con las palabras está garantizado, se ocupa de avisarnos de que bajo la crudeza hay que saber leer entre líneas. Consigue que no se escape nada y que se reconozcan los retratados con una nitidez propia de la alta definición. Hoy la tecnología nos avisa de que todo es posible, y de que nuestra esencia podrá ser dibujada. Pues eso mismo, pero a pelo, valiéndose únicamente de la facultad de mirar, de la de escuchar y de la de leer. Tal cual. Como he dejado claro desde el principio.