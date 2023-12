Carlos Tarque: "Llevan 30 años queriéndolo enterrar, pero el rock no morirá nunca"

Carlos Tarque desembarca este sábado en la sala Oasis de Zaragoza (22.00 horas) para presentar su segundo disco en solitario, titulado con un conciso y sobrio 'Vol.2'. El vocalista de M-Clan vuelve en este álbum a sus "orígenes" y reivindica el rock clásico de los años 70. Riffs de guitarras y hard rock que bebe en las fuentes de sus admirados AC/DC, Led Zeppelin, ZZ Top o Free. Rock en mayúsculas y sin trapa ni cartón.

¿Ha vuelto a viajar a su juventud con este disco?

Sí, de alguna forma es una vuelta a mis orígenes. Este álbum es la confirmación del sonido del primer disco en solitario, con toda esa influencia del rock clásico de los 70. Es lo que siempre me ha gustado pero intentando reconvertirlo en algo actual. Y quizá este disco sea menos un ejercicio retro que el primero. Pero es evidente que es la manera en la que entendemos nosotros el rock.

Este tipo de álbumes ya no son habituales en la industria...

Totalmente. Este disco puede ser algo hasta novedoso en la actual industria musical, porque no es lo que se suele hacer ahora mismo. No obstante, también creo que aunque estilísticamente tienen que ver con algo muy clásico, con ese power trío, son canciones nuevas y originales a su manera. Revisitar y rebuscar en tus influencias siempre te lleva a hacer algo nuevo, aunque estilísticamente no lo sea. De todas formas tampoco sé muy bien lo que es nuevo, porque casi todos los estilos tienen un padre y una madre. El trap y la música urbana tampoco son algo tan novedoso, tienen que ver con sonidos que ya vienen del pasado. De hecho, no sé si hay algo realmente originalísimo en la música.

¿Qué hay del mantra de que el rock ha muerto?

Llevo 30 años oyéndolo, así que no le hago mucho caso. En todo este tiempo lo han querido enterrar, pero pienso que nunca lo van a conseguir, no morirá nunca. El día que no haya grupos haciendo rock, ni bandas, aunque sean veteranas, encabezando festivales quizá podamos decirlo, pero ahora está claro que está vivo. Hay miles de artistas haciendo rock. Que no sea algo nuevo es otra cosa.

¿Lo de titular el disco como ‘volumen dos’ es un guiño a Led Zeppelin?

Puede ser un guiño a muchas bandas; a Led Zeppelin como dices pero también a Black Sabath. Sí que es verdad que le daba un aire clásico que me gustaba, aunque tampoco tenía un título mejor (risas).

En este segundo disco en solitario ha vuelto a trabajar con Carlos Raya. ¿Cómo de importante es su participación en el proyecto?

Bueno, realmente nunca hemos dejado de trabajar juntos. Ha producido muchos discos de M-Clan y cuando inicié este proyecto tuve claro que él debía estar porque era la persona ideal para conseguir este sonido, más allá de nuestro hermanamiento musical y personal y nuestra forma de entender la música. Carlos tiene mucho peso en este proyecto. De hecho, hemos hecho los temas entre los dos.

¿Cómo suelen abordar el proceso de composición?

A veces partimos de algún riff que tiene él o que se me ocurre a mí. La música la hacemos a medias. Yo creo la mayoría de las melodias y las letras las empiezo yo y las rematamos juntos, que es algo que me ayuda mucho porque me cuesta bastante hacer letras. A veces nos juntamos yo con la batería y él con la guitarra y vamos tocando hasta que encontramos algo que nos encaja y apartir de ahí ya vamos tirando de la canción.

La mayoría de las canciones se compusieron durante la pandemia y su influencia se percibe en algunas de ellas...

Bueno, yo creo que lo que te ocurre cuando estás componiendo se ve reflejado de forma inevitable. El disco se gestó en la pandemia y creo que sí que se nota. Tiene algo sombrío. Se ve muy claro en 'Días extraños', que habla del encierro que tuvimos que vivir, pero también por ejemplo en 'Bombas en son de paz', que aunque no habla de la pandemia, tiene algo de todo ese mundo distópico, como de ciencia ficción. No es un disco muy luminoso que digamos, la propia portada tiene algo de esa rabia.

¿Por qué decidió en 2018 lanzar su primer disco en solitario?

Bueno, llevaba tiempo queriendo hacer un disco en solitario, pero me costaba encontrar el hueco. Un día en un bar escuché un tema de rock y me di cuenta de que necesitaba volver a mis orígenes, al rock duro e incluso al heavy. Esa conexión la necesitaba, como quien va a visitar a unos familiares que hace mucho que no ve. Y evidentemente eso me costaba trabajo plasmarlo en M-Clan.

¿Pero la continuidad del proyecto de M-Clan no corre peligro, no?

No no, Ricardo (Ruipérez) y yo seguimos funcionando bien juntos. Tenemos una gran amistad y llevamos 30 años trabajando unidos, es algo casi familiar. Y encima es que el grupo está en muy buena forma. Eso se nota cuando vienes a uno de nuestros conciertos. Es verdad que vivimos un poco de rentas del pasado, pero ¿acaso eso es malo? Eso sí, ahora mismo aún no sé que vamos a hacer con M-Clan en el futuro.

Dijo recientemente que lo próximo de M-Clan podría ser un disco de versiones. ¿Es así?

Podría ser, pero a veces tengo la boca muy larga porque no sé si será así. Igual luego nos ponemos y hacemos un disco de folk. Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para el próximo álbum de M-Clan aún tendrá que pasar tiempo. Quizá haya que esperar hasta 2026 porque llevo muchos años sin parar de hacer giras y me gustaría tomarme el 2025 de forma más tranquila.

En el pasado Vive Latino se demostró el tirón que sigue teniendo M-Clan.

Sí, al final contamos con canciones que ya son himnos en España. Hay varias generaciones que conocen nuestras canciones y eso es un tesoro para nosotros. Tenemos ya un patrimonio (risas). ¿Por qué tiene que acabar si funciona?

Zaragoza siempre les ha recibido con los brazos abiertos.

Sí, son muchos años yendo a tocar y siempre nos han tratado genial. Zaragoza siempre ha sido un bastión de la música en España y eso se nota cuando vas, hay mucha gente apasionada por el rock.

¿Tocarán alguna de M-Clan en el concierto de hoy en Zaragoza?

Bueno, tocamos 'Calle sin luz' en una versión más dura y alguna otra versión como el 'Helter Skelter' de los Beatles en una versión muy ácida. Es un concierto de una hora y media. Hay quien dice que es corto pero yo creo que es más que suficiente porque es muy intenso. Estaré acompañado de mi banda habitual: La Asociación del Riff (Carlos Raya, Iván González Chapo y Eduardo Giménez Coki).

¿Cómo lleva eso de ser ‘la gran voz del rock español’?

Obviamente me gusta que me alaguen, no peco de falsa modestia. Pero sinceramente no creo que sea cierto porque hay un montón de grandes voces en el rock español. El propio Bunbury ha salido como el mejor vocalista en alguno de estos rankings. En general tendemos a poner muchas etiquetas, y a mí no me gustan. En la música no hay pódiums ni clasificaciones. Todo depende del gusto de cada uno.