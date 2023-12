Guardando las distancias: Quiten sus manos de la Cultura

Parece una obviedad pero mucho tiempo después hay alguien que no acaba de entenderlo o quizá es que lo ha entendido muy bien. Una de las máximas del buen funcionamiento de las cosas es simple, si no vas a aportar o no puedes aportar, aparta y, al menos, deja que las cosas sigan por su camino. La Cultura tiene mucho de autosuficiente no por voluntad sino por el ostracismo a la que se la ido condenando poco a poco, no porque no tenga importancia para la vida misma sino porque no ha habido una apuesta decidida por ella desde las instituciones. Y no solo hablo a nivel presupuestario.

Hace 23 años, en Huesca nació un festival diferente a todos, Periferias, de la mano de Luis Lles y Juanjo Javierre. A_que estaba llamado no se sabía ni entonces pero sí que destilaba un aroma a diferente. Fueron unos buenos años para Huesca que se empezó a situar nítidamente en el mapa cultural español y no eran pocos los que envidiaban ese festival desde otros lugares más grandes. Sin ir más lejos, Zaragoza. Ahora, el cambio político en el Ayuntamiento de Huesca y la entrada de la ultraderecha ha defenestrado el festival. ¿Por qué? No hay que buscar excusas, Vox no quiere la cultura que pueda cuestionar el estado de las cosas y no solo eso sino que ni siquiera entiende que en la confrontación del ser humano con la cultura es donde uno se puede expresar más libremente. No les crean nada de lo que dicen, no era un festival para «bañar de miles de euros a progres». Una afirmación que se cae por su propio peso solo viendo los que han participado en el mismo a lo largo de sus más de dos décadas de vida. Vox quería hacer una demostración de fuerza a la vez de lanzar un aviso al sector cultural de que aquí se va a hacer solo lo que ellos quieran. Curiosa forma de entender la libertad que ellos dicen llevar en su programa. Vencedores y vencidos Y el problema ya no es que se salgan con la suya y se sientan vencedores (que de por sí ya lo es) sino que deja ala ciudadanía sin una propuesta diferente con la que poder adentrarse en otros vericuetos de la versión oficial de la cultura (quizá eso es lo que les molesta profundamente a los representantes de Vox) ya Huesca si una cita con un impacto cultural (del económico no hablamos) que difícilmente volverá a conseguir a partir de ahora. Inventen lo que inventen. ¿Qué es (era) el cancelado Periferias? La alcaldesa, Lorena Orduna, salió al paso diciendo que se suprimía pero lo que se iba a hacer era una consulta ciudadana para ver qué querían hacer los oscenses. Palabras vacías. Ella sabe, como todos, que Vox le ha impuesto la supresión del festival y en un ejercicio de hipocresía y chulería, ha exigido destinar el mismo presupuesto a un festival «para la juventud». Sea lo que sea que signifique eso. Es decir, suprimo Periferias porque me da la gana y porque así demuestro que mando yo y para regodearme voy a crear una cita a mi medida... ¿imponiendo una cultura oficial? A mí me recuerda a otras épocas ciertamente. Ay, Cultura, cuánto daño te hacen a los que no les importas, que no son capaces de aportar nada, pero que no se quitan de en medio sino que solo ponen piedras en el camino porque no entienden de qué va esto. No comprenden que la Cultura va de confrontación del ser humano con la realidad y sus dilemas, con sus diferentes manifestaciones para seguir creciendo como sociedad.