El XVI Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz entregó ayer por la noche sus Rosas de Los Monegros en el marco de una gala dedicada al género del suspense que, por cuarta ocasión, fue conducida por la actriz y directora Laura Torrijos-Bescós, en la que los organizadores del festival, la Asociación Monegrinos amigos del Séptimo Arte, y su directora Gema Enfedaque, recibieron el reconocimiento unánime por su apuesta por hacer llegar el mundo del cine y la cultura al medio rural.

“El amor hace florecer este festival”, aseguraba la actriz Estefanía de los Santos tras recibir el título de madrina 2023. “Esto es puro amor al cine y habéis captado la esencia de lo que significa”, señaló. “Cuando me propusieron ser madrina, primero me hizo mucha ilusión y después del día que he pasado aquí, de ver estos paisajes, de ver el amor que le ponen al festival, de conocer a la gente del pueblo, estoy honrada. Hacéis un conjunto de sociedad, de comunidad unida en torno a un proyecto común y os lo pasáis bien haciéndolo; contáis historias, creáis emociones y todo el pueblo está involucrado. Creo que no sois conscientes de lo que significa esto que estáis haciendo aquí. Esto es una belleza”, afirmaba la actriz sevillana, agradecida por recibir un título que reconoce su gran trayectoria.

Nata Moreno, ganadora

Precisamente, uno de los últimos trabajos en los que ha participado como coprotagonista es 'Madreselva', de la directora Nata Moreno, triunfadora anoche en Bujaraloz al alzarse con el Premio del público y también al mejor cortometraje aragonés. En palabras de su directora, 'Madreselva' es un alegato a la libertad y al deseo femenino. “Es un tema sobre el que no se suele hablar mucho. Hablamos muchísimo sobre el deseo masculino incluso de la sexualidad masculina en cine continuamente y me parece que tenemos que empezar a cambiar los roles también a través del cine hablando de mujeres que cogen poder y que ponen su deseo encima de la mesa”, señalaba Nata Moreno quien, además de dirigir, también ha escrito y coproducido este cortometraje que junto a Estefanía de los Santos protagonizan Luis Tosar, Marina Salas y Vito Sanz.

Otros galardones

El premio al mejor corto de ficción nacional recayó en 'París 70', de Dani Feixas, quien no pudo estar en el festival y en un mensaje grabado, agradeció el premio que se suma a los 93 que ha conseguido en sus ocho meses y medio de andadura, además de estar nominado a los Goya y a los Forqué. Este corto, protagonizado por Luisa Gavasa y Alain Hernández, aborda la enfermedad del Alzheimer y el papel de los cuidadores, “para darles la visibilidad que merecen y que este trabajo contribuya a cambiar las cosas a mejor”, dijo. También dejó un mensaje de agradecimiento, la actriz Alba Flores quien recibió el premio a la mejor interpretación por su papel en 'Malegro verte', de Nüll García.

El premio al mejor corto de animación fue para 'First Coin', de Anna Juesas y Sonia Sánchez, que alerta sobre la ludopatía juvenil. Sus directoras destacaron que está realizado en un ciclo educativo de dos años por su alumnado que “a la vez que aprenden a hacer animación y los programas crean este corto. Es un orgullo porque se han convertido en profesionales y esperamos que la industria les dé mucho trabajo”. En este sentido, citaron en especial a Jorge Galiana, Jorge Guirao y Pablo Gómez.

Completaron el palmarés, el premio al mejor tráiler que fue para 'Una vida no tan simple' de Félix Viscarret; 'Noche de Paz', de Saúl Gallego, al mejor guion; el premio al mejor director menor de 35 años que otorga la Universidad San Jorge fue para Néstor López, por 'Anticlímax', y el premio al mejor corto local fue para el AMPA del colegio Pío Beltrán, por 'El túnel del terror'. Además, Juan Naya recibió el premio En Monegros se rueda por su película 'El sueño de Sigena', de la que es impulsor, protagonista y coproductor. Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje a la actriz Laura Gómez-Lacueva Peralta, fallecida en marzo de este año.