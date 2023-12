El Museo del Origami de Zaragoza cumple diez años en el momento más convulso de su historia

La Escuela Museo de Origami Zaragoza (EMOZ), ubicada en la segunda planta del Centro de Historias, ha cumplido este lunes diez años. Una década en la que se ha convertido en uno de los museos más importantes del mundo sobre el arte de la papiroflexia. En este tiempo ha organizado 40 exposiciones, ha recibido a 235.000 visitantes (cerca de 24.000 por año) y se ha convertido en el lugar más recomendado por Tripadvisor para los turistas que visitan la ciudad solo por detrás de la Basílica del Pilar.

Esta pequeña carta de presentación debería ser suficiente para que los fundadores y gestores del museo (el Grupo Zaragozano de Papiroflexia) pudieran celebrar con tranquilidad y por todo lo alto su aniversario. Nada más lejos de la realidad, porque la EMOZ vive uno de los momentos más convulsos de su historia. De hecho, si el Ayuntamiento de Zaragoza no aprueba pronto un nuevo convenio, el centro podría cerrar sus puertas en noviembre del próximo año. «Desde que abrimos hace una década estamos en crisis, porque el actual convenio nos exige un canon que no hemos podido pagar desde el inicio», ha lamentado este lunes el director de la EMOZ, Jorge Pardo, que volvió a reclamar que el nuevo convenio no incluya el pago de ningún canon y que el museo cuente con una partida presupuestaria que permita garantizar su viabilidad futura.

Esta creciente inquietud no ha impedido a la EMOZ conmemorar su décimo aniversario. Este lunes se ha celebrado el acto de inauguración de una exposición que recorre los diez años del museo con piezas de casi todos los artistas que han pasado por la segunda planta del Centro de Historias en este tiempo. «Hay obras de 35 de los 40 autores que han expuesto en esta década», ha destacado Pardo. Además, la EMOZ ha querido cerrar el círculo con una muesta monográfica del origamista madrileño Víctor Coeurjoly, que fue el primero en exponer en el museo. «La verdad es que me hace mucha ilusión volver diez años después», ha subrayado el artista.

Lo que aún se desconoce es si estas exposiciones podrían ser de las últimas que acoge la EMOZ. Tanto Pardo como Felipe Moreno, que es el presidente del Grupo Zaragozano de Papiroflexia, confían en que al final se alcanzará un acuerdo, pero por el momento se mantiene la inquietud. «Nos aseguran que todo irá bien pero ya no sabemos qué creer porque llevamos mucho tiempo esperando que se firme un nuevo convenio. Nosotros hemos luchado mucho por este museo y queremos que siga muchos más años», ha indicado Moreno.

Los actuales gestores llevan años acumulando pérdidas ante la imposibilidad de pagar el citado canon. De hecho, en su día se llegó al acuerdo de sustituir ese canon por una serie de actividades para la ciudad como la realización de talleres, pero lo que parece evidente es que esta situación no podía extenderse en el tiempo. Es por eso que se debe firmar un nuevo convenio. Por el momento, el ayuntamiento decidió a finales de octubre prorrogar un año el actual convenio para ganar tiempo y seguir negociando una fórmula que mantenga con vida al primer museo de origami del mundo que abrió sus puertas fuera de Japón.

En el último pleno del 30 de noviembre, y con propuestas del PSOE y de VOX, se determinó que el nuevo convenio contaría con partida presupuestaria propia para el museo y se eliminaría el pago del canon. Una propuesta que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos municipales y la abstención del PP.

«Es esta abstención lo que más inquietud nos genera, porque debe ser el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento el que ponga en marcha el nuevo convenio», ha reconocido Pardo, que también ha reclamado el apoyo del Gobierno de Aragón «ahora que hay mejor relación entre ambas instituciones».

Partida presupuestaria propia

Aunque la decisión del pleno no es vinculante, lo habitual es que el equipo de Gobierno las avale. La duda se podría despejar pronto si el PP incluye la citada partida presupuestaria para la EMOZ en los presupuestos del año 2024, que se prevén publicar en las próximas semanas. Si esa partida no aparece en el proyecto de presupuesto, los grupos municipales podrían presentar enmiendas para forzar la aprobación del nuevo convenio con las citadas condiciones.

Con todo, hay que tener en cuenta que el actual convenio se ha prorrogado un año, por lo que la incertidumbre se podría alargar aún más en el tiempo. Y eso es precisamente lo que no quieren los gestores de la EMOZ. Por eso han puesto el 1 de abril como fecha límite para saber algo de forma definitiva. «Eso no quiere decir que vayamos a cerrar en abril porque el centro podría seguir hasta noviembre, pero en esa fecha tenemos que saber algo, para bien o para mal», ha zanjado Pardo, ha lamentado la «escasa publicidad» que el consistorio realiza sobre un museo de referencia en el arte de la papiroflexia.

En este mismo sentido se ha manifestado Moreno, quien ha asegurado que ahora están poniendo dinero de su bolsillo para mantener la EMOZ. «De las pocas alegrías que tenemos es el reconocimiento que tenemos fuera de Zaragoza», ha subrayado.