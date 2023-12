El director de 'Robot Dreams', Pablo Berger, fue el invitado de ayer al ciclo de La buena estrella, coordinado por Luis Alegre, escritor, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza. El largometraje de Berger ha sido distinguido como Mejor Película de Animación en los Premios Europeos y en los Premios Forqué. El director aseguró que nació el 21 de diciembre de 1963, día en el que se celebró la Lotería Nacional, y por ello, cree que está «bendecido». «Todas las películas que he hecho hasta ahora han funcionado», destacó.

'Robot Dreams' cuenta la historia de Dog, un perro solitario de Manhattan, que decide construirse un robot como amigo. Su amistad crece hasta hacerse inseparables, al ritmo del Nueva York de los 80. Una noche de verano Doc, con gran pena, se ve obligado a abandonar al robot en la playa. Esta es la historia que Pablo Berger decidió poner en escena, siendo su primera película de animación. Un trabajo que ha sido desarrollado a lo largo de cinco años.

Luis Alegre definió la película como «una hija muy clara de Pablo Berger». Casi todas las pasiones del director están conectadas aquí: «Su forma de entender el cine, su educación sentimental hacia el cómic, el periodo que vivió en Nueva York, el cine de animación, el musical, el mudo, el amor hacia la cultura japonesa...». Al margen de ser una «especie de antología de su estilo», Alegre manifestó que es una película «maravillosa». Berger confesó que «tiene un poco» de todos sus filmes. Para él todas sus películas son sus «hijas» y, por lo tanto, son «hermanas», por eso todas tienen elementos en común.

«Al final, los directores siempre hacemos las mismas películas aunque contemos historias diferentes», añadió Berger. Y este largometraje, como el resto, tiene un «componente de nostalgia», ya que es una película de época. «Y no podía ser otra que no fueran los años 80», concluyó.

La película está basada en la obra 'Robot Dreams' de la norteamericana Sara Varon. Berger leyó la novela gráfica en 2010 y le «encantó» desde el primer momento. «Me pareció original, divertida y emocionante, se convirtió en una de mis favoritas», contó el director, pero la volvió a dejar en la estanteria. Hizó Blancanieves, Abracadabra y se encontró en un momento de preguntarse a sí mismo «¿Ahora qué hago?». «Ví el libro en la estantería y lo volví a leer». Reconoció que esta vez se conmovió con el final. El director nunca había pensado en hacer una película de animación y está vez se dió cuenta de que «había visualizado una película antes de rodarla».

Una "señal"

«Si quiero contar esta historia, tengo que meterme en este lío enorme», se dijo a él mismo, entonces comenzó a hacer la escaleta. En ese tiempo, recibió lo que él denomina una «señal»: desde el Festival de Chicago le invitaron a ser jurado. Entonces pensó que era el momento de «hacer una parada en Nueva York», localizó a Sara Varon y le comentó la idea, sin haber hablado antes con sus productores.

El director dijo que «afortunadamente» sus productores se han acostumbrado a que sus proyectos sean «diferentes, no se parecen nada entre sí». «Les planteo propuestas muy variadas, están esperando a que les sorprenda. Les hubiera defraudado si hubiese hecho una película que no fuera rompedora», comentó Berger. Aunque confesó que «se llevaron las manos a la cabeza», nunca habían hecho una película de animación y se necesita un estudio completo (montaron dos especialmente para esta película). «Pero qué bencición tener unos productores tan cómplices», continuó. Y Berger agradeció el poder trabajar desde la libertad. «Un director no existe sin un productor», concluyó.

Berger vivió durante diez años de su vida en Nueva York en un distrito de Manhattan, coincidiendo con el lugar en el que se desarrolla su largometraje. Confesó que es su película «más personal», ya que él es el protagonista, Dog. «Soy ese perro solitario que vivió en la gran ciudad, que encontró el amor allí, le rompieron el corazón y se volvió a enamorar, que hizo muchos amigos y otros tantos que perdió en el camino», afirmó. El director hace años que se marchó de Nueva York, y ahora ha hecho la película desde la distancia. «Una película que tiene un componente de nostalgia, además de ser una película de época», concluyó el director.