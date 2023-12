La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y el Ayuntamiento de Zaragoza se han propuesto acercar a los más pequeños la vida de personajes ilustres aragoneses. Ya lo hicieron a finales del año pasado con un cuento infantil sobre Francisco de Goya y ahora la elegida ha sido Josefa Amar y Borbón, ejemplo de mujer ilustrada y adelantada a su tiempo. Brianda Buesa y Elena Pérez, respectivamente, han vuelto a encargarse de los textos y las ilustraciones, y este jueves lo han presentado en el Patio de la Infanta bajo el título '¡Hola, Soy Josefa Amar y Borbón!'.

La publicación del nuevo cuento, que se repartirá entre los colegios de Zaragoza, llega en un momento idóneo ya que permitirá completar la exposición que la Fundación Ibercaja ha instalado en el citado Patio de la Infanta. 'La belleza de la inteligencia. El primer paso hacia la igualdad' es un homenaje a las Sociedades Económicas de Amigos del País que en el siglo XVIII dieron un impulso decisivo al espíritu ilustrado para mejorar la vida de las personas.

«Nosotras teníamos claro que esta segunda entrega queríamos dedicarla a una mujer y cuando nos propusieron a Josefa Amar y Borbón nos pareció un acierto porque ella es la gran protagonista de esa exposición y además fue una pionera del feminismo», ha explicado Brianda Buesa.

Nacida en Zaragoza en 1749, la pedagoga y escritora Josefa Amar y Borbón fue en efecto un referente para muchas mujeres que vinieron después. «Demostró que si las mujeres reciben la misma educación que los hombres, algo nada habitual en esa época, pueden llegar igual de alto. Su padre fue médico de cámara de Fernando VI y como tenía ideas ilustradas trató de la misma forma a sus hijos que a sus hijas. Josefa empezó pronto a destacar y era muy buena con los idiomas», ha recordado Buesa.

Tal y como narra la autora zaragozana en el cuento, su dominio con otras lenguas le permitió acceder a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, siendo la primera mujer en ser socio de la institución. «Ayudó a traducir los nuevos inventos que venían de Europa para ponerlos en marcha en Aragón, por lo que los responsables de la sociedad se dieron cuenta pronto de su valía y la nombraron socia», ha apuntado Buesa, que ha reconocido que su figura «estaba un poco olvidada»: «Debería ser reconocida porque puso una semilla del feminismo en pleno siglo XVIII, así que todo lo que hagamos para difundir su vida, bienvenido sea».

Un recurso didáctico

Ese es precisamente el objetivo principal que persiguen la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y el ayuntamiento con estos cuentos. Y su deseo es que se convierta en una colección y que cada año se pueda acercar a los niños a un personaje histórico de la comunidad.

Como sucedió con el cuento de Francisco de Goya, '¡Hola, Soy Josefa Amar y Borbón!' se repartirá entre los colegios y bibliotecas de Zaragoza como recurso didáctico, pero no se podrá adquirir en las librerías. «Al final hemos incluido una serie de actividades para que los alumnos pongan en práctica lo que han aprendido», ha comentado Buesa, que ha reconocido que no fue sencillo sintetizar y hacer comprensible la biografía de Amar y Borbón. «Tuvo una vida muy intensa y no ha sido sencillo, aunque por suerte he podido documentarme en el manual Condición femenina y razón ilustrada que escribió María Victoria López-Cordón».

El cuento, que tiene 47 páginas, está narrado en primera persona y de forma cronológica. «También hemos querido mostrar su lado más humano para conectar más con los niños», ha concluido Buesa.