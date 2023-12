"Tenemos muy claro que nada en Zaragoza y en la música aragonesa en general habría sido igual si 'Cachi' no hubiese abierto alguna vez un micrófono". Con esta contundencia se manifiesta Santi Rex sobre Julián Torres 'Cachi', locutor y dj, prescriptor en mayúsculas y descubridor de muchas bandas para varias generaciones de jóvenes aragoneses. Desde los micrófonos de Radio Zaragoza, donde trabajó en los años 80 y 90 al mando de programas como 'El selector' y 'Sangre española', 'Cachi' también ayudó a muchos grupos de la tierra a darse a conocer. De hecho, él mismo decía con orgullo que le llamaban «el quinto Héroe del Silencio» y que la banda liderada por Bunbury no hubiera triunfado tanto en sus inicios sin su apoyo, algo que han reconocido en varias ocasiones los componentes del grupo.

A pesar del relevante papel que desempeñó, su figura no ha sido lo suficientemente reconocida, tal y como lamentan Santi Rex y Antonio Estación (cantante y bajista de Niños del Brasil respectivamente). Por todo ello, y para reivindicar su figura, ambos han decidido rendirle un homenaje en forma de disco coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento. «Como ocurrió en una de las peores épocas de la pandemia, pasó todo un poco desapercibido entre tanta muerte y por eso pensamos que podríamos hacer algo para reconocer lo importante que fue para la música aragonesa», explica Rex.

En un principio, incluso se plantearon la posibilidad de hacer un pequeño festival, pero poco a poco la idea de editar un álbum fue cogiendo peso. «Nos pusimos en contacto con muchos grupos de la época y se apuntaron los que pudieron y quisieron», comenta Rex. El resultado es un disco de diez temas con versiones de algunas de las canciones que 'Cachi' solía pinchar en la radio interpretadas por bandas aragonesas de los 80 y los 90. Así, por ejemplo, Los Modos versionan 'Metadona' de Pistones, Las Novias 'Un día cualquiera en Texas' de Parálisis Permanente o El Galgo 'Tristes ojos azules' de la Velvet Underground. El disco, titulado 'El selector: Cachi', ha propiciado incluso la primera grabación «en 14 años» de Niños del Brasil, que han versionando el tema 'Tan lejos', de la banda Décima Víctima.

El álbum se publicó en formato digital en la plataforma de streaming Virtualbum.es (de Aragón Musical) este pasado 21 de diciembre, el mismo día en que falleció Cachi en 2020 a consecuencia de un cáncer de páncreas.

Tras dejar Radio Zaragoza y muchas de las salas donde solía pinchar, el locutor prosiguió su pasión en Radio Ebro e incluso presentó un programa televisivo, 'Radio Actividad'. En los últimos tiempos, continuaba con su papel de prescriptor a través de las redes sociales. «Está claro que ayudó a muchas bandas de la ciudad a darse a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con Niños del Brasil no pinchó hasta la saciedad, pero yo creo que más importante incluso que ese apoyo a los grupos locales fue que la música que él ponía nos influyó y educó a muchos. Si Héroes sonaba así era porque él pinchó en esos años a The Cult o The Cure y lo mismo ocurrió con nosotros, porque él trajo desde Londres discos de New Order o Depeche Mode», recuerda Santi Rex.

También en el rap

Cachi también se nutrió mucho de la base americana y fue clave el papel que desempeñó en la irrupción del hip hop en Zaragoza. «Fue el primero que puso rap en España», asevera el cantante de Niños del Brasil, que apunta que siempre le estará agradecido por hacerle «amar la música»: «Me acuerdo que a principios de los 80, siendo unos críos, íbamos a verle pinchar a los bares y era todo un acontecimiento». Allí sonaban muchos de los grupos que ahora han versionado en el álbum, como The Cure, David Bowie, Los Enfermos o Luxury Beat. Las bandas aragonesas que han participado en el disco son las siguientes: The Blackloud, Los Modos, Las Novias, No Se Asuste, 61 BlueNotes, Carlos Sobreviela, Fase M, Erizo, Niños del Brasil y El Galgo.

Santi Rex y Antonio Estación no descartan en un futuro rendir nuevos homenajes a uno de los agitadores culturales más importantes de la escena aragonesa de los últimos años. «Era una fuente inagotable de donde bebíamos todos: músicos, periodistas y aficionados», concluye en el libreto que acompaña el disco el periodista y escritor Miguel Mena.