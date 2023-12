Peter, el Musical, reconocido como uno de los mejores que está ahora de gira por España, llega esta Navidad, del 27 de diciembre al 4 de enero, al Palacio de Congresos de Zaragoza. Una obra «para toda la familia» con 120 minutos de duración y 15 de descanso. El actor madrileño Carlos Benito interpreta a Garfio y cuenta que «el fenómeno Peter Pan es muy grande». «Da igual en la época y ciudad en que lo representemos que siempre funciona», continúa. Piensa que llega «tanto» al espectador porque es «muy básico, pero a la vez muy importante».

El musical cuenta con 16 artistas sobre del escenario y 20 técnicos. Una producción de Theatre Porperties y Grupo Eventix que ofrece espectáculo renovado y la última tecnología teatral en luces, sonido, escenografía y vuelos para recrear la magia de esta historia. La nueva puesta en escena consiste en contar el clásico que «todo el mundo conoce», pero aplicando novedades teatrales.

Llevan seis sistemas de vuelos traídos desde Estados Unidos, que «son los que utilizan los mejores magos del mundo», apunta Benito. Han sido comprados para esta producción, para que el espectador vea un vuelo de verdad cuando Peter y la familia Darling sobrevuelan Londres. Con esto quieren conseguir «engañar» al ojo y que la gente «alucine».

La escenografía es un «espectáculo». La mansión de la familia Darling o el barco de Garfio son «una locura, hace que la gente se lleve la mano a la boca», indica Benito. Además, el equipo de iluminación, los sistema de sonido y las proyecciones en tecnología 4k. «ayudan a que sea una gran producción», concluye el madrileño.

«Para mí es una locura y una bendición poder formar parte de este musical y encima como Garfio», confiesa Carlos Benito. Interpretar un villano para un actor es «muy divertido, porque te permite muchas licencias a nivel de comedia», señala. El «malo de la película» siempre tiene su «toque cómico». Su personaje, aunque no pierde de vista su objetivo de aniquilar a los niños perdidos, cuenta que a él como actor le «permite jugar mucho y también estar pendiente de lo que responde el público».

La actriz sevillana Silvia Villaú interpreta a Peter Pan, un personaje que le hacía «especial ilusión». «Siempre me he sentido muy identificada con esa actitud pícara y esas travesuras que tiene», confiesa. «Creo que nos hemos quedado con ese niño que llevamos dentro y muchas veces es bonito sacarlo a relucir y no perder la ilusión», manifiesta la sevillana. Con esta obra, Villaú cuenta que quieren transmitir «el mensaje de Peter Pan de no perder esa inocencia y mantener unida la familia y la amistad».

Llevan dos años de gira con el musical y terminará en febrero. Será entonces cuando comience la temporada en Madrid, donde estará disponible hasta junio. «Ahora que Peter, el Musical ya termina, tenemos que ir pensando en los proyectos que tenemos en mente, que son muchos, y seguir contando historias», añade Benito.

La obra es una «oportunidad única» de poder ver un musical de gran formato y Villaú añade que «los zaragozanos lo tienen disponible en su ciudad en estas fechas tan emblemáticas como es la Navidad». Una representación que ha viajado por seis países del mundo y «la pueden disfrutar aquí, en casa».

Peter es uno de los musicales españoles «más importantes y exitosos» de las últimas décadas. Ha sido representado más de 5.000 veces por todo el mundo, pasando por escenarios como el Garrick Theatre de Londres. Y ha sido aplaudido por más de cinco millones de espectadores.

Ahora llega a Zaragoza con ocho únicas funciones y una producción totalmente renovada, en la que recrea la magia de esta historia legendaria con acróbatas y bailarines «espectaculares». El director del musical, Tomás Padilla, señala sobre el elenco que «se han seleccionado actores, cantantes, bailarines con formación clásica y de jazz con un talento impresionante».