No hacía el día más apacible para parase a disfrutar en medio de la plaza del Pilar de un espectáculo del tipo que sea. Aunque , dicho sea de paso, sí era un día propicio para hacer desaparecer cosas entre la niebla. Y aprovechándose del día y el momento o no, lo cierto es que los ilusionistas Civi Civiac y Martilda han asombrado al público, mayoritariamente infantil, que ha desafíado al frío en un noche, ahora sí, absolutamente invernal. Era el primer desembarco de esta edición de Zaracadabra en la calle y la cita tuvo de casi todo... Objetos que desaparecen, que reaparecen de una forma distinta, fuegos que se encienden y se apagan sin causar daños, cuerdas que se cortan y vuelven a crecer...

Todo de la mano de estos dos magos, uno zaragozano y otra vallisoletana que debutaba en la capital aragonesa donde no había actuado antes. Ambos han mostrado tablas sobre un escenario y han combatido con alegría, buen humor y desparpajo al fenómeno que siempre se da en la calle, es decir, el de la gente que pasa, se detiene un momento, habla (o sea, molesta alrededor) y prosigue su marcha. Y lo han hecho apoyándose en un público fiel al que le han pedido incluso colaboración en algunos de sus números, y que ha respondido con aplausos y alegría a la magia que hacía estragos en el escenario.

Entre el olor de los gofres, las patatas asadas, con el Pilar a un lado y densa niebla, Civi Civiac y Martilda, además, han estrenado un espectáculo juntos, en el que fusionan disciplinas mágicas y artísticas que se complementan entre sí.

El programa para este jueves

El festival Zaracadabra continúa este juevesa las 12.00horas, en el Museo de Fuego, donde Jean Philippe (Francia) pondrá en escena de nuevo el espectáculo 'The latex king'. A las 18.00 horas, en el Centro Cívico Torrero, el ilusionista Maxi (Argentina) presentará 'The gran showman'. A las 19.00 horas, en el Centro Cívico Juslibol, Martilda presentará de nuevo su 'show' 'Diario de una ilusionista' para conquistar a nuevos públicos. También a las 19.00 horas, en el escenario de la plaza del Pilar, Jean Philippe (Francia) pondrá en escena el espectáculo 'The latex king'. A las 21.30 horas, en El Sótano Mágico, nueva representación del espectáculo 'The latex king' de Jean Philippe.

En la plaza del Pilar, el frío todavía apretaba más cuando el espectáculo de magia llegaba a su conclusión y la gente dejaba de atender al escenario... pero para centrarse en otras atracciones de la plaza del Pilar. La magia de la Navidad