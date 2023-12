Un año más, las salas que conforman la Asociación Aragón en Vivo han dedicado todos sus esfuerzos a ofrecer una programación musical variada, de calidad y para todos los gustos. Un total de 120.000 personas se han acercado a los más de 1.200 conciertos que se han programado en las salas que conforman esta asociación. Desde Aragón en Vivo destacan que más del 60% de la programación ha estado protagonizada por grupos aragoneses y, en total, las salas han invertido más de 800.000 euros para la organización de esta programación.

El presidente de la asociación, Javier Benito, asegura que terminan el año con “satisfacción y optimismo”. “Satisfacción porque según las cifras que maneja Aragón en Vivo los conciertos realizados en las salas asociadas han aumentado en torno a un 10% respecto a 2022 con una asistencia media por concierto también ligeramente superior a la del pasado año. Estamos por encima de los datos de 2019. Y optimismo porque vemos un público con ganas de conciertos, con ganas de cultura de sala, de cercanía con el artista, optimistas porque estamos constatando una vuelta del público joven a nuestros locales. Queda trabajo por hacer para afianzar el ansiado relevo generacional, pero siempre es una buena noticia”, señala Benito.

Desde su creación en 2009, Aragón en Vivo se ha convertido en un agente imprescindible del tejido cultural de Aragón en general y Zaragoza en particular. La asociación demostró especialmente su músculo durante la pandemia, cuando las salas de conciertos tuvieron que resistir a un cierre que se prolongó más de 15 meses y con una reapertura que fue posponiéndose. Así como 2022 fue el año de recuperación post pandemia para este sector, 2023 ha sido un año de consolidación, en el que se ha alcanzado, por fin, la total normalidad en sus espacios e, incluso, como señala Benito, se han mejorado las cifras prepandemia. Actualmente, el sector genera alrededor de 200 empleos directos y, en la organización de los conciertos de este año, la asociación ha invertido más de 800.000 euros.

Las principales novedades de 2023

Una de las principales novedades de este año es que Aragón en Vivo ha vuelto a ingresar en Acces, la Asociación Cultural Coordinadora Estatal de Salas privadas de música en directo. Se trata de un paso necesario para poder participar en las negociaciones con las instituciones de ámbito nacional y trabajar conjuntamente con el resto de territorios para seguir avanzando en todos los aspectos que afectan al sector. “La incorporación a ACCES es muy importante ya que es el interlocutor válido con los diferentes ministerios e instituciones a nivel estatal y a nivel europeo”, recalca Benito.

Por otro lado, el presidente de Aragón en Vivo también muestra su satisfacción por la renovación del contrato de colaboración con Zaragoza Cultural para el apoyo de la promoción de la música en directo en salas en la ciudad de Zaragoza y porque “este año hemos conseguido que, además de la convocatoria ordinaria anual, hubiera una segunda extraordinaria que nos permite recuperar las Ayudas perdidas del 2022 por problemas con los plazos administrativos de la DGA”, asegura Benito. En el mencionado convenio, el consistorio acordó aportar 100.000 euros para el apoyo a la programación, la producción y la difusión de las salas.

En 2023, Aragón en Vivo ha diseñado una propuesta con la que han intentado trabajar la segmentación de público a través de la apuesta por atraer un público joven y la cantera de nuevos músicos, a la vez que intentaba recuperar al público de mayor edad que había cambiado de hábitos debido a la pandemia programando conciertos de bandas de larga trayectoria. Además, el punto fundamental de esta estrategia ha sido el apoyo al talento local, que queda plasmado en el hecho de que más del 60% de los conciertos realizados han sido de bandas o artistas aragoneses.

Bajo estas premisas, se ha logrado una diversidad de programación, teniendo en cuenta la idiosincrasia y público de cada sala, pero que, en conjunto, abarca todo el espectro musical, ofreciendo a la ciudad un abanico de estilos que van desde el metal hasta el pop, pasando por el punk, rock, blues, jazz, blues, reggae, canción de autor, trap, trash, surf… para que cualquier amante de la música encuentre su lugar en las salas de música en vivo.

Un 2024 lleno de retos

La asociación encara 2024 con retos ilusionantes. El primero de ellos es “consolidar lo conseguido, que no es poco”, tal y como señala Benito. También “mejorar en la comunicación y en el reconocimiento social e institucional de la Asociación. Avanzar en campos tan importantes como la igualdad de género y la sostenibilidad. Agilizar y dinamizar nuestras relaciones con las administraciones, no sólo con los departamentos de Cultura, si no también con otros como Turismo, Industria, Seguridad Social y Trabajo cuyas competencias abarcan diferentes e importantes aspectos relacionados con nuestra actividad”, añade el presidente.

En resumidas cuentas, “se está haciendo un esfuerzo asociativo y un trabajo importante que está dando resultados positivos como reflejan las cifras del ejercicio”.