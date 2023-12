Marta Lallana (directora de 'Muyeres'): "Todas las historias están hechas para poder explicarnos"

La directora zaragozana Marta Lallana protagoniza este jueves un coloquio en los cines Aragonia en torno a su película 'Muyeres'. La película retrata la realidad de Constantina e Irene, las dos últimas guardianas de una tradición centenaria en Asturias, que tras más de 500 años de transmisión oral está llegando a su fin. Raül Refree encuentra unas antiguas cintas de su abuelo donde descubre esos cantes antiguos, y se obsesiona con poder encontrarlas.

–’Muyeres’ va de lo local a lo universal.

–Exactamente, es una película que trata temas muy universales como la pérdida de la memoria colectiva, cómo nos vinculamos y la relación que tenemos con nuestros antepasados, con el mundo también rural... y también, sobre todo, habla de la música y el poder de unión que ha tenido en nuestra historia. Y esto aunque esté centrado en un punto muy concreto de la geografía española, en Asturias, es totalmente traspasable a muchos kilómetros de allí y así se ha demostrado con todo el recorrido que ha habido en festivales. Tiene el valor de lo local que se hace universal.

–¿Es una llamada de auxilio de toda una tradición oral que está a punto de extinguirse?

–Al hacer la película había algo bello en la urgencia de tener que hacerla ahora porque unos años más tarde esa película ya no se habría podido hacer. Es una película muy del tiempo presente y está hecha desde la contemporaneidad. No es una película que trate la tradición de manera purista, sino desde mi punto de vista, de la chica que soy de mi mirada hacia esto. Tampoco creo que sea una película desoladora ni quiero que se lea así porque me parece que el hecho de que la película exista, de que alguien como yo la esté haciendo, que no soy asturiana ni son mis abuelas, o que alguien como Nadia exista y pueda guardar esa tradición, me parece esperanzador. No se recrea en ello, hay esperanza de que alguna manera lo humano siempre acaba saliendo.

–¿Se ha sentido muy presionada con los tiempos por esa urgencia?

–Sí, tenía una presión constante y, de hecho, hemos tenido una pandemia por medio. La primera vez que viajé a Asturias fue en enero de 2020, a partir de ahí empecé a escribir el guion. Más bien fue que a partir de ahí viví la sensación de buscar algo que se me estaba escapando entre las manos y, a partir de ese sentimiento, empecé a formular la película que es hoy en día. Dos meses más tarde nos confinaron con todo lo que ha venido después. Ha sido una película muy difícil de realizar porque las protagonistas eran mujeres mayores, un colectivo ultravulnerable.

–También se acerca a una corriente de renovación del folclore que hay en la actualidad.

–Para mí esto es colateral, no es un documental etnográfico. Es una película, una historia de ficción en la que hay unas personas que son ellas que son las últimas guardianas de una tradición oral muy antigua. Y cuenta esa historia, y como todas las historias, están hechas para explicarse, para poder explicarnos, entonces meterla en la corriente del arte que reivindica lo tradicional me parece lógico pero no era el motivo principal. Lo que es verdad es que últimamente mi generación y una por arriba y otra por debajo, tenemos más interés en esas cosas porque las más mayores han vivido otras cosas, una apertura, el progreso y eso les hacía mirar más hacia fuera que hacia dentro y ahora estamos en un ciclo en el que nos damos cuenta de que esto se pierde y ya no hay nadie que lo mantenga.

–¿Se esperaba esa reacción de un público tan lejano como el de Shanghái?

–No, fue una sorpresa, porque el momento del estreno internacional es muy importante porque va a marcar su trayectoria. Cuando nos llamaron del Festival de Shanghai que es de clase A y nos insistieron, me sorprendió un montón que se interesaran por esto. Pero, al final, la película cuenta una historia universal, que habla a un nivel emocional, y a mí me emociona una canción aunque no entienda el idioma. Traspasa fronteras.