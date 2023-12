Las Turbulencias de Javier Losilla: Perturbadores ritos de paso

Lo que sigue no es un resumen de lo que ha dado de sí 2023 en el amplio negociado de las artes varias; de hecho, no están todas las que son, aunque sí, todas las que están. Es, digamos, un tránsito, un rito de paso; algo que nos ha alegrado la vida durante los últimos 12 meses y que, sin duda, prepara el porvenir. Y otra cosa: como toda compilación, es fruto más del impulso personal que de una pretendida objetividad. Sí les aseguro honestidad. Así que es probable que sus ritos no coincidan con los míos. Pero ahí está la gracia: en la diferencia, la confrontación sin sangre, el choque de opiniones...

Músicas. Tendrán en otros medios grandes listados de todos los géneros y estilos. Yo me detengo en un creador singular: Rodrigo Cuevas. Con 'Manual de Romería' (Sony) el asturiano ha vuelto ha marcar desde las españas el futuro de las tradiciones sonoras. Artista de la pista, cantante extraordinario, Cuevas es el estuario musical en el que confluyen las raíces de lo popular, la atmósfera descarada del cabaret rural y la verbena a cielo abierto (una rave, o sea). Más ritmos: espléndida temporada la que ha realizado La OCAZEnigma, dirigida por Asier Puga, que ha facturado, en escenarios diversos, una serie de espectáculos vibrantes, sólidos y paradigmáticos. Tampoco se ha quedado atrás la programación del Auditorio. Y hablando de conciertos: la lluvia aguó el concierto de Bob Dylan en Huesca, pero... pudimos verlo en Logroño, donde desafió a los dioses, nos dejó clavados en la silla, y certificó que el único tiempo que puede pararlo es el atmosférico. Anotemos también otros trallazos de directo: Rubén Blades, en Pirineos Sur; Hiromi’s Sonicwonder, en el Zaragoza Jazz Festival; Juan Perro, en el Festival de Aínsa; Cécile McLorin, en el ciclo Al raso; Niño de Elche, en Las Armas, y Marco Mezquida, en el imprescindible ciclo Piano, piano. Jazz for Kids, Visa For Music,... Además, Jazz For Kids, el proyecto creado hace diez años por Diego Escolano sigue configurando el futuro del jazz en Aragón. Tiene muchos motivos de celebración. Y si de festivales hablamos, Visa For Music, Rabat (Marruecos) se configura como la puerta de paso de las músicas africanas a Europa. Hay que estar atentos al futuro de Pirineos Sur, celebrar un funeral por Periferias y esperar nuevos modelos de ofrecer la música en vivo. De sacar a la luz los trapos oscuros de muchos de los actuales se ha encargado Nando Cruz en el libro 'Macrofestivales. El agujero negro de la música' (Península). Y ya que estamos con la cosa impresa, vivas para 'Martinete del rey Sombra', de Raúl Quinto, un brillante híbrido de ensayo y ficción con un luctuoso hecho como punto de partida. Y de propina, 'Una tumba con vistas' (Capitán Swing), de Peter Ross; 'Identitti' (Consonni), de Mithu Sanyal, y 'Suite Francesa' (Salamandra), de Irène Némirovsky. ¿Quieren sentir el vértigo de la intensidad de las emociones? Pues si van a París antes del 3 de abril de 2024 pasen por la Fundation Louis Vuiton (aprovechen para pasear por el Bois de Boulogne) y vean la gran exposición de Mark Rothko (la primera retrospectiva dedicada en Francia al que fue uno de los más revulsivos representantes de la abstracción americana). «Me hice pintor porque quería elevar la pintura al nivel de intensidad de la música y la poesía», dijo Mark. Y vaya si lo consiguió. Y dando vueltas por el país está 'Brujas', de la audaz y comprometida fotoperiodista Judith Prat. También ha hecho un documental. Las Turbulencias de Javier Losilla: Diez años derribando fronteras Y aprovechando... En la película de no ficción 'Semilla del son', dirigida por Juanma Betancourt, Santiago Auserón realiza un excitante viaje del oriente al occidente cubano siguiendo los pasos de la gran música popular de la isla. Y en la ficción, una serie extraordinaria: 'Succesion' (HBO), creada por Jesse Armstrong y sutilmente inspirada en la obra 'El rey Lear', de Shakespeare. Brian Cox encabeza un reparto excelente para una historia familiar de ambición, poder y traición. Un artefacto cinematográficamente lúcido.