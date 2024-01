El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha abogado este domingo por un "pacto de Estado contra la censura", en respuesta a las cancelaciones de obras de teatro o retiradas de ayudas económicas a sectores culturales, aunque ha lamentado que el PP "esté atado de pies y manos" por Vox en esta cuestión. Además, ha destacado que, en el caso del Festival Periferias de Huesca, actuaron "enseguida" para que supieran que "la administración general va a estar a su lado".

En una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, el ministro ha pedido esperar para ver "las casuísticas y de qué manera la administración central puede intervenir" ante decisiones de gobiernos autonómicos y municipales que, a su juicio, censuran la cultura y van contra la libertad de expresión. "Las competencias de Cultura están transferidas a las comunidades autónomas. Pero yo quise ser claro en mi toma de posesión: nosotros actuaremos y lo haremos", ha avisado.

La manera más discreta de la censura

En concreto, Urtasun se ha referido a "la manera más discreta de censura" que "es retirar el apoyo económico a determinadas cosas". "Ahí podemos ver si se puede suplir esa retirada. Apoyo económico, en algunos casos, que vamos a ir estudiando", ha indicado, a la vez que ha adelantado que su departamento también llevará a "algún tipo de actuación judicial" si considera que la censura es "ilegal".

Asimismo, ha citado también como medida para responder a actos de censura "el apoyo político de la administración central" a las personas que lo sufren. "En el Festival de Huesca actuamos enseguida, nos manifestamos, nos pusimos en contacto con el director para que supieran que la administración general va a estar a su lado", ha dicho.

Cuestionado por un pacto de Estado contra la censura, el ministro ha explicado que le encantaría llegar a un acuerdo en este sentido "con todos los partidos políticos", pero ha lamentado que con administraciones gobernadas por Vox y el PP, "que se deja influir por sus acuerdos políticos", vaya a producirse este pacto.

"El PP se ha dejado atar de pies y manos por Vox. Es muy lamentable que no lleguemos a un gran acuerdo. No sé si sería posible, pero desde luego sería deseable", ha señalado.

Ley del cine

Respecto a la Ley del Cine, ha subrayado que desde el Ministerio tienen "dos opciones": volver a "empezar de cero" o "ir por la vía rápida, pasarla por Consejo de Ministros y entrar la directamente en el Congreso". "Creo que optaremos por esta segunda opción, porque el sector, con el cual me he estado reuniendo estos días, es lo que me pide", ha afirmado.

En este sentido, Urtasun ha anunciado que en la fase legislativa "habrá modificaciones" respecto a, por ejemplo, "la definición de productor independiente". "También la cuestión de las ventanas, la cuestión de las plataformas, es decir, hay cosas que están aún por ver", ha valorado.

"Cultura colonial"

Preguntado por los toros y el Premio Nacional de Tauromaquía, Urtasun ha vuelto insistir en su posición pues, a su juicio, "las tradiciones evolucionan, como todo en la vida" y que hoy en día "hay una mayoría de la sociedad española que no comparte la tortura animal". "Habrá que ver qué medidas tomamos para ello. Lo tenemos que ver y estudiar", ha dicho el ministro, quien también ha pedido "ser cautos" y "dialogar con todo el mundo", aunque su posición en este tema "ya es conocida".

Sobre el denominado "colonialismo cultural", el ministro ha reivindicado "abrir más" esta reflexión". Ha recordado que en Bélgica "hay un museo sobre África que era terrorífico, racista, colonialista, espantoso". "Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo. Hay toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató antes", ha asegurado.

"Creo que es algo que nosotros, poco a poco, tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver. La voluntad es ir poco a poco, pero nosotros hemos heredado esa cultura colonial que, de alguna manera, tenemos que ver y gestionar", ha añadido el ministro.