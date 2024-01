Las diferentes propuestas que ha organizado el Caixaforum Zaragoza en 2023 han recibido un total de 242.357 visitantes, lo que supone un incremento del 18,66% con respecto a 2022, cuando el centro de la avenida Anselmo Clavé atrajo a 204.250 personas. Por su parte, el conjunto de las sedes repartidas por España han atraído a más de 8,1 millones de personas, un 13,19% más.

La exposición más destacada en la capital aragonesa fue la de 'Nikola Tesla: El genio de la electricidad moderna', con 69.461 visitantes, seguida por 'Cine y Moda: Por Jean Paul Gaultier', en colaboración con la Cinémathèque Française, con un total de 34.619 visitantes. Números que demuestran el impacto positivo de la estrategia de la red de centros de la Fundación "la Caixa", que fusiona arte y ciencia en una programación diversa para todos los públicos, explica la entidad en una nota de prensa.

Para el año en curso, la red CaixaForum presenta 34 exposiciones que se exhibirán en más de 80 ciudades de España y Portugal.

En Zaragoza en febrero llegará, en colaboración con el British Museum, la exposición 'Momias de Egipto. Redescubriendo seis vidas', que trasladará a los visitantes al valle del Nilo entre el 800 a. C. y el 100 d. C., para que descubran las historias de seis personas que fueron momificadas y conocer cómo fueron sus vidas gracias a una tecnología puntera no invasiva que posibilita desenvolver virtualmente los frágiles restos de las momias sin dañarlas.

El centro cultural aragonés también acogerá 'Top Secret. Cine y espionaje', en una colaboración con la Cinémàtheque Française. La exposición, que hace un juego de espejos entre cineastas y espías, ambos como registradores y "falsificadores" del mundo, despliega una panorámica completa de este universo fascinante a través de obras de arte, carteles originales, fotografías, fragmentos de películas y objetos que permitirán conocer la evolución del género del espionaje en el cine y vinculándolo constantemente con un doble juego entre mito y realidad.

Desde el 12 de julio y hasta el 27 de octubre, 'Arte y naturaleza. Un siglo de biomorfismo' recorrerá, a partir de las ricas colecciones del Centre Pompidou, 100 años de diálogo entre arte y naturaleza, una fecunda relación que va desde el surrealismo hasta nuestros días: de Jean Arp, Kandinsky y Paul Klee a Jeremy Deller o Neri Oxman.

Además, el CaixaForum de Zaragoza mantiene abiertas hasta el 21 de enero la exposición 'XIX: El siglo del retrato. Colecciones del Museo del Prado' y hasta el 24 de marzo 'Cómic: Sueños e historia', para reivindicar este arte como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro.