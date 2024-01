En el mundo de la televisión española resuena el nombre de la zaragozana Itziar Miranda. Durante casi 20 años, ha cautivado a la audiencia con su personaje de Manolita, primero en 'Amar en tiempos revueltos' y después en su spin-off, 'Amar es para siempre'. Una serie que pronto llegará a su fin después de doce temporadas y cuyo rodaje terminó a finales del pasado mes de octubre. Pero no solo destaca en el ámbito de la interpretación, también es escritora y cuenta con dos colecciones internacionales. La primera, 'Miranda', es una recopilación de cuentos sobre mujeres. Y la segunda, 'Miranda y el tato', trata sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda de 2030 de la ONU.

¿Cómo ha sido el rodaje de la última temporada de ‘Amar es para siempre'?

Hemos estado todos a flor de piel. Ha habido muchos recuerdos y reencuentros. Al final somos una familia, llevamos 18 años trabajando juntos. Ha estado lleno de complicidad, amor y nostalgia, ha sido muy bonito.

Después de tantos años en un proyecto tan exigente como puede ser una serie diaria, ¿volvería a hacer una de este mismo formato?

Sí, totalmente. Me encanta el formato, hacer los tiempos lentos y el ritmo de la serie diaria. Me parece que es un reto brutal y que se aprende muchísimo, tienes momentos de darlo todo a la primera o a la segunda porque no hay más tomas. Aparte, es un formato que acompaña tantas soledades que me parece muy hermoso.

¿La serie le ha deparado anécdotas graciosas?

Muchísimas. Una vez una señora en el mercado me dijo: «Te tengo que contar una cosa, no te lo quería contar hasta ahora, pero como te veo todos los días... Es que Marcelino te está siendo infiel». Y era porque Manu Baqueiro tenía una novia. Nosotros somos íntimos amigos, como hermanos, pero nunca hemos sido pareja y la señora pensaba que sí que lo éramos.

Si en un tiempo regresara la serie, ¿volvería con su personaje?

Por supuesto, me encantaría. Ahora lo veo muy difícil, pero Manolita es algo que ya forma parte de mí. Somos una familia y tenemos unas fechas fijas para vernos que son inamovibles, nos seguimos queriendo y hablando. También estaría bien hacer algo todos juntos, aunque sea otra cosa diferente. Me encantaría tener reencuentros constantes que no solo fueran íntimos, como los que tenemos, sino que el público los pudiera ver.

Me cuesta mucho desprenderme de Manolita. Creo que es uno de los personajes más bonitos que han escrito en la ficción española.

¿Ha sido difícil separarse de su personaje?

Me cuesta mucho desprenderme de Manolita, la verdad. Creo que es uno de los personajes más bonitos que han escrito en la ficción española; ha sido todo un regalo. La quiero, la admiro y la respeto mucho. Ha hecho un homenaje a todas nuestras madres y abuelas. Es difícil soltarla porque es una parte muy importante de mí.

¿Cómo ha evolucionado con Manolita durante todos estos años?

Han sido 18 años de una vida, empecé siendo una niña y acabo con casi 45 años. Durante la serie me han pasado muchísimas cosas, he crecido, he madurado y me he convertido en otra mujer. Pero también el propio personaje de Manolita ha evolucionado de una forma brutal. De hecho, creo que es el personaje menos encasillado de la historia de la ficción española.

¿Le ha aportado alguna enseñanza el personaje?

Sí, sin duda. Manolita fue madre antes que yo y me enseñó muchas cosas, sobre todo la resistencia de esas mujeres en tiempos tan complicados y convulsos. Es un personaje muy humanista y todo lo que ha evolucionado y cómo ha sabido encajar en unos tiempos tan difíciles le hacen muy grande a ella.

¿Qué ha significado para su carrera un personaje así?

La serie la ha visto mucha gente de la profesión y me han salido bastantes trabajos en el teatro y en el cine gracias a 'Amar es para siempre'. Creo que te coloca en un lugar y el saber estar en una serie tan exigente como es una diaria me ha enseñado mucho.

Tuve muy claro que quería ser actriz desde niña.

¿Por qué decidió empezar en el mundo de la interpretación?

Durante mi adolescencia viví en Estadilla (Huesca), dónde mi madre montó una compañía de teatro. Esto me hizo estar muy conectada con esa parte de la interpretación. Además, en mi familia hay más actrices y músicos, entonces es algo que he tenido muy presente. Me lo han inculcado desde muy pequeña para canalizar emociones y como un lugar seguro para jugar y experimentar. Tuve muy claro que quería ser actriz desde niña.

Habla de esos orígenes aragoneses, ¿sigue manteniendo sus lazos con la comunidad?

Sí, parte de mi familia vive en Aragón y tenemos en Panticosa el festival Tocando el cielo, de música clásica. Lo dirige mi tía Carmen y mi marido (Nacho Rubio) y yo somos embajadores. Además, tenemos una residencia fija allí, en el balneario y vamos muy habitualmente.

¿Y volvería a vivir en Aragón?

Me encantaría que se rodara una ficción aragonesa y poder irme al Pirineo a vivir una temporada. Es verdad que llevo 30 años viviendo en Madrid, pero en Aragón están mis raíces, amo esa tierra. Soy de Zaragoza, criada en Huesca y casada con un turolense, no puedo ser más aragonesa.

La tele aragonesa necesita un poco más de ficción, una buena serie que identifique y que sirva como acompañamiento.

¿Cómo ve la escena audiovisual aragonesa?

Ahora mismo tenemos grandes cineastas, hay mucho talento aragonés, pero siempre nos encontramos trabajando en Madrid o Barcelona. Yo este verano rodé una película en Teruel y ahora acabo de hacer otra en Aragón. Realmente hay mucho trabajo, lo que no sé si se puede vivir de continuo em Aragón dedicándote a este mundo. Creo que la tele aragonesa necesita un poco más de ficción, hace falta una buena serie que identifique y que sirva como acompañamiento, como lo ha podido ser 'Amar es para siempre'. Es cierto que se necesita mucho dinero, patrocinios y apoyo, pero creo que estamos en un momento muy dulce, hay muchísimo talento y proyectos nuevos. Creo que estamos viviendo una edad de oro del cine en Aragón, hay mucho talento tanto de directores como de intérpretes.

Ha rodado varias películas en los últimos meses, ¿qué proyectos tiene de cara al futuro?

Aparte de la interpretación, también tengo mi faceta literaria. Tengo dos colecciones bastante importantes a nivel internacional y de cara al futuro tengo dos proyectos relacionados con esto. Además, se acaba de publicar 'Algo fabuloso', de Rébecca Dautremer, un libro al que yo he puesto la voz y ha sido una colaboración hermosa. Y en cuanto al cine, este año voy a estrenar las películas de 'Cariñena' y 'Tierra baja', las dos rodadas en Aragón.