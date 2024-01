Garra Collective teñirá de rojo la sala Las Armas el sábado 13 de enero a partir de las 20.00 y solo se podrá asistir vestido de negro, «aunque eso no quiere decir que sea básico, queremos que os atreváis con todo». Este evento coronará con la inauguración de esta asociación cultural de jóvenes creativos nacida de las dificultades laborales y artísticas que sufren los profesionales de este amplio sector en Aragón. Jaime Lanciego y Alejandrina Hernando son sus fundadores, dos diseñadores de moda zaragozanos que quieren poner en valor el talento aragonés y unir a su comunidad creativa.

Un 29 de junio con muchísimo calor fue el determinante para que los dos zaragozanos se juntaran y empezaran a desarrollar Garra Collective. «En Zaragoza hay muchísimo talento joven. Nosotros mismos antes de esto hemos intentado desarrollar proyectos para los que hemos necesitado de otras personas, pero era muy difícil contactar con gente porque estamos muy segmentados», cuenta Lanciego. Por este motivo, decidieron ser ellos los que empezaran a «mover la rueda».

Garra Collective consiste en muchas cosas y cada vez va mutando y evolucionando. Su objetivo principal es crear comunidad y Lanciego expresa que desde un principio tuvieron claro tres métodos de acción. «Primero, la difusión en redes, para llegar más allá del panorama aragonés. Segundo, crear una agenda de clientes, que puedan recurrir a nosotros en caso de necesitar cualquier persona de otra modalidad. Y, por último, la presencia, crear eventos para formar una comunidad».

Una comunidad "de los creativos para los creativos"

Hernando cuenta que en todo este tiempo se ha dado cuenta de que los creativos se mueven en «microgrupos artísticos muy volátiles» y recuerda con cierta nostalgia lo que pasaba en Las Armas entre 2015 y 2019. «Era brutal porque era un ambiente sanísimo, nos juntábamos muchos y creamos comunidad», rememora la diseñadora. Su proyecto nace, en cierto modo, para crear esa comunidad, «de los creativos para los creativos», subraya.

Otra de las medidas que intentan abolir es la huida de los artistas a ciudades como Madrid o Barcelona. «Queremos poner en valor y crear cultura en Aragón. Tenemos una situación geográfica privilegiada y el talento nos sobra», manifiesta Lanciego. «Con toda la riqueza que tenemos en nuestra comunidad, queremos aprovecharla, darle otra exposición y volver a darla a conocer», cuenta Hernando poniendo la vista en futuros proyectos que tienen en mente. Aunque ambos destacan que sobre todo van a por el talento emergente, a las cosas que se hacen aquí y a las ideas creativas de la tierra.

Mundo de la creatividad y el arte

Las puertas del colectivo están abiertas para cualquier profesión relacionada con el mundo de la creatividad y el arte. Y solamente hay un requisito, ser de Aragón o estudiar, vivir o trabajar en la comunidad. «Nos limitamos a la comunidad porque es el talento que está oculto, lo están tapando y no tiene la visibilidad que debería». Ambos diseñadores coinciden en que la situación actual del sector creativo en la zona es «inexistente, terrible y criminal». «Vivir aquí de algo creativo es muy complejo y normalmente tienes que relegarte a lo que está aceptado socialmente, porque si no, es un público que no admite novedad o esa vanguardia que hay en otras ciudades», cuenta Hernando.

Siguen la filosofía del sumar: «Queremos acabar con la competitividad, no anular a nadie, sino sumarnos, ser un impulso y ayudar a dar visibilidad». «Todos somos Garra», concluye Hernando.