Coque Malla actúa este sábado en Zaragoza, concretamente en el Teatro de las Esquinas, pero el artista ha estado cerca de tener que cancelar su concierto en la capital aragonesa, que además es el primero de su nueva gira.

El que fuese líder de Los Ronaldos llega con su tour 'Aunque estemos muertos' pocos meses después de actuar en el Vive Latino y lo hace con entradas totalmente agotadas al Teatro de las Esquinas. Sin embargo, el artista subió una foto a Instagram en la que se le ve con una bota ortopédica.

"Tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que, como veis, me he roto un hueso. Concretamente el quinto metatarso del pie izquierdo. La buena, es que después de haberle dado muchas vueltas el equipo y yo, y de haber consultado a los médicos: no vamos a suspender un solo concierto", dijo.

Ahora bien, Coque Malla contó que durante los primeros conciertos, mientras tenga la "bota de Robocop", tendrá que dar los conciertos sentado "y os perderéis mis habituales y gráciles bailes al más puro estilo Nuréyev". "No vamos a cambiar ni una coma del tremendo y muy diferente espectáculo que hemos preparado para vosotros. Os juro que me voy a dejar el alma y que, en contrapartida, cantaré mejor que nunca porque estaré quietecito... y la energía va a ser exactamente la misma, si no mayor", prometió el cantante.

Así que... "¡Nos vemos el 13 en Zaragoza!", tal y como confirmó en el post de Instagram Coque Malla.