Una araña trepa por una pared como si de tejer su tela se tratase, grillos dan brincos por todos lados y las mariposas revolotean por el interior del pabellón Príncipe Felipe. Un ecosistema lleno de vida y seres invisibles, insectos que trabajan, comen, se arrastran, revolotean, se agasajan y cortejan entre sí, en una explosión continua de energía y movimiento. Esta es la historia de 'Ovo', uno de los espectáculos «más sorprendentes» que tiene el Circo del Sol por todo el mundo y que llega este miércoles a Zaragoza y se quedará hasta el domingo con seis sesiones más.

Mientras los grillos y la araña practican el número final del espectáculo, detrás del escenario el resto de insectos calientan y se preparan para ser los siguientes en ensayar. Y es que cada espectáculo de la compañía es un mundo, «si has visto el 'show' de Alegría, no has visto Ovo, aunque los dos sean del Circo del Sol», cuenta su relaciones públicas, Janie Mallet. Aún así, aclara, comparten algunas características, tienen «acróbatas de alto nivel, una escenografía muy cuidada y música en directo hecha para la obra. Es un espectáculo único», subraya Mallet.

Tras el telón están ocultos algunos instrumentos como una batería y varias guitarras. Siete músicos interpretan canciones creadas únicamente para este 'show'. Todas con inspiración brasileña, toque que quiso darle el creador del espectáculo ya que es originario de Portugal. Esto también está presente en el nombre del espectáculo que es huevo en portugués.

Más allá del escenario trabaja un equipo de casi 50 personas que se ocupa de que los vestuarios y todo el atrezzo esté perfecto para cada representación. Técnicos, carpinteros, modistas o maquilladores son solo algunas de las muchas manos que hay en el 'backstage' del Circo del Sol. Carolina Farias es la técnico de sombreros y accesorios, mientras retoca el casco de la Mariquita Catalina cuenta que «cada día se hace una revisión de todo el vestuario y se repara si es necesario».

Todas las piezas se hacen en Montreal (Canadá) en la sede principal, los técnicos de cada espectáculo se encargan de hacer pruebas y dar mantenimiento. «Muchos objetos además de ser cómodos tienen que ser seguros para los acróbatas», subraya Farias.

Zapatos pintados a mano

En la mesa de al lado, se encuentra Beatriz, ella se encarga de poner a punto los zapatos. Cuenta que todos ellos los pintan con aerógrafo. Mientras termina de dar los últimos retoques a un par que tiene entre sus manos señala que hay una excepción: «los zapatos de la libélula están pintados a mano». «Sin duda son los más especiales y mis favoritos», confiesa. Al otro lado de la sala, una costurera da algunas puntadas a algunos trajes que se han descosido en el último espectáculo para que estén impolutos para el siguiente.

En una esquina, un pequeño armario en el que el color es el protagonista de sus cajones guardan el maquillaje de todos los personajes. La pintura más fácil es la de los grillos, se necesitan seis productos y está hecho en 20 minutos. A partir de ahí todos empiezan a subir: 45 minutos, una hora o hasta incluso hora y media. Algunos de los más complicados de hacer son los de las hormigas rojas o la mosca azul.

El brasileño Wellington Lima, uno de los acróbatas se cuela en la sala del vestuario. Lleva casi 25 años en el Circo del Sol y esta es su quinta producción, en 'Ovo' interpreta a uno de los grillos. Él aparece en el final del espectáculo haciendo el número de pared que consiste en una serie de acrobacias sobre una cama elástica saltando desde siete u ocho metros de altura. Para los entrenamientos obligatorios están divididos por disciplinas y aparte de estos ensayos diarios, cada semana tienen tres horas de preparación física.

Los artistas viajan cada semana a una ciudad o incluso país diferente, pero esto no le supone ningún problema a Lima y confiesa que «la compañía nos cuida muy bien». «Es un espectáculo muy emotivo porque después de tanto tiempo que pasamos juntos somos como una familia», concluye.

Es un equipo formado por 100 personas de 25 nacionalidades diferentes, hay 52 acróbatas y 48 técnicos bajo el escenario. Además, en cada ciudad contratan a 100 personas locales para montar el escenario, así consiguen tenerlo listo en un día. Todo lo que necesitan para el 'show' lo trasladan en 23 camiones, desde las luces hasta todo el 'backstage' incluso lavadoras. «Somos una pequeña ciudad que viaja por todo el mundo con este 'show'», cuenta su publicista.

Ovo se presentó por primera vez en 2009 y es un espectáculo que está en constante evolución. Mallet cuenta que «los acróbatas están todo el día practicando». «El primer día que llegan a una ciudad se encargan de hacer pruebas en el escenario para adaptarse y proporcionar seguridad. El resto de días se encargan de ensayarlo simplemente», añade.

El espectáculo tiene una duración de 100 minutos con un intermedio de 25. Está dirigido a todos los públicos y su publicista la define como una «experiencia para vivir en familia».

El Circo del Sol actualmente tiene casi 40 espectáculos por todo el mundo. De ellos solo 14 están en gira, el resto son representaciones que tienen fijas en algunos lugares como Las Vegas, México o China.