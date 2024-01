Hace ya tiempo que su propuesta musical traspasó las fronteras de la comunidad conquistando con sus directos las principales ciudades del país. La rapera zaragozana Chata Flores dejó hace años de ser una promesa para convertirse en uno de los máximos exponentes del hip hop zaragozano, algo que consiguió además sin haber publicado un disco como tal. La de Torrero da ahora un paso más en su creciente trayectoria con el lanzamiento de su esperado primer elepé. Lo ha titulado 'Just Beat' (un guiño a las muchas horas que ha pasado repartiendo con la moto) y sus 15 temas reflejan a la perfección la actual propuesta sonora de la zaragozana: reggae, afrobeat, funk y también rap.

«En este disco se ve la evolución que he tenido. Hay menos bombo y caja y más variación de estilos, aunque el hardcore sigue estando ahí y no lo pienso dejar», explica Chata Flores, que siente que este primer larga duración es su «carta de presentación oficial». «Desde que empecé, contando todas las colaboraciones que he hecho, habré lanzado unos 30 temas pero esta es la primera vez que he podido abordar un proyecto más global y conjunto», apunta.

Dos de los 15 temas del álbum ('One up' y 'Bien rapero') ya salieron hace varios meses con videoclip incluido y este viernes, coincidiendo con el lanzamiento del elepé, ha salido el tercero, 'Todo puede ser'. «En los próximos meses queremos sacar cuatro o cinco videoclips más», destaca la rapera, que apunta que por el momento el álbum se ha publicado en formato digital, si bien está previsto que también salga en formato físico.

Producido entre otros por los aragoneses Lisane y dj Shaolin y la propia Chata Flores, 'Just Beat' confirma la apertura de la zaragozana hacia ritmos y sonidos más africanos, aunque el rap sigue estando muy presente. Entre los 15 cortes, hay cuatro colaboraciones: con el venezolano Necrojocker, la valenciana McKea, el sevillano PutoLargo y el madrileño Sagan Ummo.

La joven de 29 años, que ya ha actuado en las principales ciudades del país e incluso en Francia, presentará su disco el próximo 20 de enero en la sala Siroco de Madrid, dentro del festival Inverfest. Después le tocará el turno a Zaragoza, previsiblemente para el mes de marzo, aunque la fecha aún no está cerrada. Y más a largo plazo ya divisa la actuación que ofrecerá en la tercera edición del Vive Latino Zaragoza en septiembre.

Volcada con su pasión

De esta forma, la zaragozana Raquel Vallejo Flores seguirá afianzando una carrera que ya mereció el año pasado el galardón a la mayor proyección en los Premios de la Música Aragonesa. «Ahora estoy volcada al máximo con el disco, pero sé que pronto tendré que volver a trabajar para llegar a fin de mes (ríe). Dedicarse en exclusiva a la música es muy complicado, aunque yo lo voy a intentar al 100%. Es en lo único que he conseguido ser realmente perseverante», subraya.

Sus primeros flirteos con el rap llegaron por su hermano, seis años mayor que ella, y escuchando a Violadores del Verso en el coche de su madre. Poco a poco le fue picando el gusanillo del ritmo y comenzó a improvisar en las plazas del barrio San José, donde también hacia breakdance. Y así siguió unida de forma constante al rap, cogiendo bases en YouTube y soltando rimas sobre ellas. «Empecé a escribir a los doce años como una vía de escape y de desahogo ante algunos problemas familiares y ya nunca he parado. Escribir es pura terapia para mí», reconoce la zaragozana.

Así, sus letras son un fiel reflejo del momento anímico en el que está. «Yo escribo lo que me sale de dentro. Si estoy pasando una mala racha se ve reflejado en el tema que estoy haciendo en ese momento y al contrario, pues igual», explica la zaragozana, que con su autenticidad no ha dejado de ganar seguidores en plataformas como Spotify y en las redes sociales (ya cuenta con cerca de 12.000 seguidores en Instagram).

Y es que a lo largo de estos últimos años, en sus directos sus seguidores se han enganchado a su característica forma de cantar, que, en ocasiones, y de forma inevitable, recuerda a grandes nombres como Rapsusklei o Morodo. Entre sus referentes, muchos de la vieja escuela, asegura, y nombra a algunos como Wu-Tang Clan, los propios Violadores o la rapera francesa Keny Arkana, mientras que en los últimos años se ha acercado a otros artistas como el dúo estadounidense Heltah Skeltah o el rapero nigeriano Rema.