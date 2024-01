La cuarta y última temporada de 'Succession' y la primera entrega de 'The Bear' empataron este lunes como las producciones más premiadas con seis galardones cada una en la 75 edición de los Emmy, que se celebró cuatro meses después de su fecha habitual por las huelgas de Hollywood.

En esta ceremonia desarrollada en Los Ángeles, la serie sobre la despiadada familia Roy se alzó con el triunfo a mejor serie de drama y fue reconocida con el mejor guion y dirección en este género. Asimismo, sus protagonistas, Kieran Culkin y Sarah Snook, fueron galardonados como mejor actor y actriz de drama.

'The Bear', serie sobre el retorno del reputado chef Carmen Berzatto a su negocio familiar de bocadillos, se coronó como mejor serie de comedia y ganó el premio a mejor actor protagonista de comedia, que recayó en Jeremy Allen White. También recibió el reconocimiento de mejor dirección de comedia, mejor guion y los triunfos de Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach como mejor actriz y actor de reparto en comedia, respectivamente. De entre los premios importantes, 'The Bear' solo se dejó por el camino el de mejor actriz de comedia, que ganó Quinta Brunson de 'Abbott Elementary', quien se convirtió en la primera intérprete afroamericana en ganar este premio en 33 años. Como guionista, Brunson ya se había erigido el año pasado en la segunda mujer negra en vencer después de Lena Waithe por 'Master of None'.

Por su parte, el fenómeno de audiencia 'Beef', de Netflix, se embolsó un total de cinco premios gracias a sus triunfos como mejor serie limitada del curso, mejor guion, dirección y mejor actor protagonista gracias a la interpretación de Steven Yeun y mejor actriz de este formato, que obtuvo Ali Wong.

Elton John se convierte en un artista EGOT

Elton John se unió este lunes al selecto grupo de artistas que ha ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony) adquiriendo con ello la categoría EGOT, tras haber ganado su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers (Los Ángeles, EEUU).

"Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT esta noche. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo", aseveró la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales pues no se encontraba presente en la ceremonia.

El cantautor de 76 años recibió el Emmy al mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en directo de su concierto de despedida 'Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium', presentado en Disney+. Con esto el autor de 'Cold Heart' se convirtió en el artista número 19 en lograrlo, junto a personalidades como Rita Moreno, Viola Davis, Mel Brooks o Andrew Lloyd Webber.

Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por 'Aida' y dos Oscar por canciones de 'El Rey León' ('Can You Feel the Love Tonight') y 'Rocketman' ('I'm Gonna Love Me Again').