Santero y Los Muchachos: "El rock es nuestra religión, nuestra santería particular"

Fue un amigo convertido en mánager quien tuvo que crear un sello discográfico para poder dar salida a su propuesta. Siete años después, Santero y Los Muchachos ha conseguido hacerse un nombre en la escena con su autodenominado «rock reposado». Poco a poco, sin apenas hacer ruido y gracias al boca a boca y a sus directos, la banda valenciana ha ido sumando nuevos seguidores hasta lograr colgar el cartel de no hay billetes en muchos de sus conciertos. Lo volverán a demostrar este viernes en Las Armas de Zaragoza, que también se quedará cerca del 'sold out' como casi siempre que tocan en la capital aragonesa (en marzo del año pasado ya llenaron el Rock&Blues).

«Siempre nos han tratado muy bien en Zaragoza y hemos ido ganando público poco a poco. La verdad es que ha sido una sorpresa que el proyecto haya seguido creciendo año tras año en todo el país», señala el líder de la banda, Miguel Ángel Escrivá. El grupo, no obstante, contaba con sólidos cimientos para convertirse en un proyecto de futuro. Sus integrantes acumulaban una larga trayectoria en muchas bandas, como era el caso del propio Escrivá, que fue bajista de La Pulquería.

Las composiciones del músico valenciano, alma y voz de Santero y Los Muchachos, dejaron de tener cabida en su anterior grupo y así se fue fraguando el proyecto. «Mi hermano Josemán, Soni Artal y yo siempre habíamos tocado juntos, incluso estando yo en La Pulquería. Nos gustaban mucho los clásicos del rock más primitivo de las décadas de los 50 a los 70, así que cuando empecé a componer en otra dirección vi que este era el camino más natural», explica el bajista, que poco a poco comenzó a volver «a los orígenes»: «Veníamos de ritmos tan frenéticos como con La Pulquería y otros grupos de hardrock en los que tocábamos que nos apetecía hacer algo distinto».

Fue así como fueron dando forma a su autodenominado «rock reposado», con letras trabajadas y un gran cuidado de las armonías vocales. Una propuesta que bebe en las fuentes de los clásicos y artistas de referencia como los Beatles, los Stones, Jimi Hendrix y otros menos conocidos como Ritchie Valens. «Elegimos el nombre de Santero porque al final la banda es como nuestra santería particular y el rock es nuestra religión. En el grupo está toda nuestra devoción por los músicos que marcaron el camino y que son como nuestros dioses», subraya Escrivá.

Como apunta el bajista, muchas bandas de ahora siguen bebiendo en las fuentes de esas tres grandes décadas del rock: «Ni hemos inventado nada ni estamos tan anclados en el pasado. Es algo muy actual, esa escuela continúa viva». Lo que evidentemente ha cambiado es el interés de la industria. «Por supuesto y es algo que hay que aceptar. Pero por suerte la gente a la que no le interesa lo que suena ahora sigue yendo a las salas. El rock and roll siempre ha tenido también algo de acto de rebeldía, de decir no me gusta lo que se escucha ahora», subraya Escrivá.

Con tres discos a sus espaldas –'Ventura' (2017), 'Rioflorido' (2019) y 'Royal Cantina' (2022)–, Santero y Los Muchachos llega hoy a Zaragoza en la recta final de una gira que les ha llevado a las principales ciudades del país e incluso a México. «La gira de presentación del último disco ya la hicimos en 2022, pero siempre hemos defendido que la práctica del músico es salir a tocar para seguir manteniendo viva la llama», comenta.

Esa misma razón les ha llevado a lanzar en los últimos meses dos nuevos temas: 'Dragón' y 'Día de Muertos'. Este último es una versión del que fuera uno de los mayores éxitos de La Pulquería pero adaptado a su rock reposado. «Nunca pensé que podría llevármela a este terreno porque siempre tuvo un tono demasiado festivo para mi gusto actual, aunque es una gran cancón. Fue bandera de La Pulquería hace 20 años y las orquestas la versionaron mucho. Me acuerdo que siempre decíamos que esa era la prueba de que habíamos triunfado», señala entre risas Escrivá.

En esa canción y en otras de su banda actual se advierte su querencia por todo lo mexicano: «Todo eso surgió de forma casual porque uno de los componentes viajó a México y poco a poco lo fuimos incluyendo en nuestra propuesta».

Su primer disco en directo

Ni 'Dragón' ni 'Día de Muertos' formarán parte del próximo disco de estudio de Santero y Los Muchachos, un álbum que por otra parte aún ven lejano. «Eso ya será de cara al próximo año y por primera vez estamos pensando en contar con un productor externo; nos apetece probar con alguien que aporte otra visión», señala Escrivá.

Antes de todo eso prevén lanzar el que será su primer disco en directo, un álbum que grabarán el próximo 27 de enero en el último concierto de la gira en El Palau de Les Arts de Valencia. «Queremos que incluya las canciones más representativas de los tres discos y previsiblemente se publicará esta primavera», comenta el bajista, que es el principal compositor de la banda.

En su propuesta abraza lo acústico y lo eléctrico, con canciones «pequeñas y otras más grandilocuentes» como desmostraron bien en su disco doble 'Royal Cantina'.