Innari, una zaragozana matrona de día y ‘performer’ de noche

«Matrona de día, 'performer' de noche», así se identifica la zaragozana Ariadna Ferrer de la Torre para definir en pocas palabras quién es. Encima del escenario se convierte en Innari, «una mezcla de feminidad, poder, oscuridad y erotismo». Le caracterizan un sonido urbano y una estética basada en la generación Z y el estilo Y2K, con ambos intenta transmitir «empoderamiento femenino». La artista lanzó su primera canción hace cinco meses y este jueves ha lanzado su primer álbum, 'The Baddest Boss', que ya está disponible en todas plataformas y lo presentará este sábado en la sala López.

Un álbum compuesto por siete canciones, de las cuales tres ya han salido y todas giran en torno a 'Pikete Extraordinary', el primer tema que sacó. «Es a la que más cariño tengo porque la escribí para presentar al personaje», cuenta. «El videoclip lo grabé con todos mis amigos en la sala López y fue muy guay», añade la artista. El resto de canciones tienen el mismo hilo, el poder se engloba en 'The Baddest Boss'.

El nombre del álbum surge bajo la idea de «reivindicar que una figura femenina pueda ser quien tenga el mando. Muchas veces las mujeres nos vemos en un segundo lugar al acceder a situaciones de poder y aquí quiero que seamos las jefas». Y es que Innari siempre añade boss detrás de su nombre, es como su firma, «por eso en mi álbum no podía faltar el boss» cuenta.

Pero no solo intenta transmitir ese poder a las mujeres, sino a toda la sociedad. «Mi idea es que la gente escuche mis canciones, piensen que son el personaje principal y cojan las riendas de su vida», añade. Esto es algo que también se autotransmite cuando escribe las letras de sus temas, además de mostrar cómo se siente. A ella lo que le motiva cuando está triste es ponerse canciones de artistas que «te van a hacer sentir muy poderosa, como Nicky Minaj o Karol B».

Ferrer lleva años estudiando desde la perspectiva de género y feminismo, de ahí viene su pasión por ser matrona y representar a las mujeres en sus canciones. Aunque reconoce que esto es algo que «no compagina del todo bien». «Cuando no estoy trabajando en el hospital, lo hago en mi proyecto musical, así que no descanso. Pero como es algo que me gusta, lo disfruto», confiesa.

Así como le gusta estar en el escenario, la zaragozana confiesa que «nunca dejaría de ser matrona, es algo increíble». «El conectar con las mujeres, no solo en el parto, sino en todo su ciclo vital, no lo cambio por nada», añade. A pesar de esto, Ferrer en ocasiones se ha encontrado con «una especie de enfrentamiento entre lo científico y lo artístico» que le ha llevado a sentir que «no pertenecía a ninguno de los dos campos».

Desde pequeña le gustaba muchísimo leer y escribir. Durante su etapa en el instituto ganó varios premios de literatura, pero no solo hacía relatos, también letras de canciones o poemas. «Las guardaba muy para mí, hubo un momento que las empecé a enseñar a la gente y me dijeron que estaban muy bien, pero no le daba más importancia», relata Ferrer. Decidió enfocarse en su carrera de enfermería, hizo la especialidad y una vez había conseguido todo lo que quería profesionalmente, decidió comenzar con la música.

Con una canción (sin haberla sacado todavía) y un sold out dio su primer concierto. «Fue increíble y a raíz de eso me contactó Colectivo Z para actuar en 'El Cierre' del Festival Cauces», cuenta la artista. Desde entonces otras salas zaragozanas han acogido a la cantante, como Bembé, donde recuerda uno de sus «mejores conciertos».