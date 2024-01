El gran tenor mexicano Javier Camarena actúa este martes en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza dentro de la temporada de 'Grandes Conciertos'. Convertido en uno de los grandes nombres del circuito operístico mundial, Camarena ofrecerá a partir de las 19.30 horas un recital íntegramente dedicado a la música del compositor italiano Francesco Paolo Tosti, conocido por la calidad romántica y melódica de sus canciones.

Acompañado de su pianista habitual, Ángel Rodríguez, el mexicano interpretará las canciones más conocidas por el público como 'L’alba separa dalla luce l’ombra', 'Aprile' o 'Vorrei morire', pero también «joyas casi desconocidas» en inglés y francés. «Tosti tiene un repertorio muy versátil, con temas que nunca sabrías que son suyos si los escucharas en otro contexto. Las canciones en inglés, por ejemplo, parecen salidas de un musical y las hay que podrían recordar a las arias de ópera», asegura el propio Camarena, que apunta que hace muchos años que tenía este proyecto en mente.

Hijo de un técnico de la única planta de energía nuclear de México y de una profesora de cocina, Camarena no viene de una familia de músicos y, de hecho, la suya fue una vocación tardía. «La música siempre me había fascinado, pero no fue hasta los 19 años que dejé la carrera de ingeniería y aposté por los estudios musicales. Aquella fue la primera decisión real para coger las riendas de mi vida... no sabía nada de canto, pero era la única carrera musical que podía empezar por edad, y me atrapó desde el principio», reconoce.

«Cuando descubrí la ópera, todo cobró sentido», dice el artista, que está inmerso en una gira que pasará por varias ciudades españolas, antes de sus compromisos en grandes producciones de ópera en Múnich, Montecarlo, Barcelona y diferentes ciudades de Japón.

Esta no será la primera vez que el tenor mexicano actúa en el Auditorio de Zaragoza, si bien ahora llega en plena madurez de su carrera internacional después de pasar varios años en la compañía estable de la Ópera de Zúrich. Y es que desde su victoria en 2004 del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli de México, el tenor vivió un ascenso «vertiginoso», recuerda, que lo llevó a los grandes coliseos del bel canto de todo el mundo. Camarena es, por ejemplo, el único cantante que ha hecho un bis en tres producciones diferentes del Metropolitan de Nueva York.

«Hay mucho sacrificio, disciplina y trabajo detrás de esta profesión», subraya el cantante, que habla abiertamente del desgaste físico y sobre todo mental que supone estar en la primera línea de la lírica: «Todo el mundo habla del glamur de la ópera y se romantiza la figura del cantante, pero es una carrera de muchísimo estrés».