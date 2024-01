Eran las 10.30 de la mañana y mientras la Banda Municipal de Casetas ensayaba su actuación de poco después en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza en el día de San Valero, dentro del Teatro Romano ya había alrededor de 100 personas. No era la nota discordante ya que el Foro Romano ya acumulaba una larga cola para poder entrar y lo mismo sucedía en lugares habitualmente mucho menos visitados como las Termas romanas o incluso el Puerto fluvial. Tampoco iba a la zaga el museo Pablo Gargallo que a las once de la mañana de un lunes (vale que era festivo) contaba en su interior con más de medio centenar de visitantes. Más que la mayoría de los días habituales. ¿El motivo? La celebración de la jornada de puestas abiertas para honrar al patrón de la ciudad.

"Todos los años venimos, me gusta enseñarle a mis hijos nuestro pasado y que imaginen cómo era el Teatro Romano", afirma José Luis, acompañado de su mujer y dos niños de 7 y 9 años, en medio del teatro gesticulando mientras le explica a los pequeños la grandeza del lugar. Como él bastantes ya que hay muchas familias que aprovechan este día. Otros prefieren visitar lugares desconocidos para ellos como las Termas: "Estamos haciendo cola porque nunca las hemos visto aunque seamos de aquí y, bueno, nos daba ya un poco de vergüenza", razona Asunción junto a su marido, ambos de mediana edad.

Un día multitudinario en cualquier lugar

Al mismo tiempo empieza el concierto de la Banda de Casetas y también aparece gente para disfrutar de la actuación. Es un día multitudinario vayas donde vayas y los museos son un buen ejemplo de ello. De hecho, en el Foro romano aunque ya no es noticia porque parece tradición también hay una larga fila para poder acceder al mismo. A algunos no les sienta muy bien: "No entiendo porque no dejan pasar sin más, si solo queremos dar una vuelta", se queja Agustín, de 73 años. La realidad es que el aforo está completo y hasta que no salga nadie la cola no puede avanzar.

La Lonja se empieza a llenar a mitad mañana y ya se auguran colas para poder entrar dentro de un rato mientras que el Museo Ibercaja Goya también vive una jornada de éxito... Las puertas abiertas de los museos sirven para por lo menos atraer la mirada sobre la cultura. Tal y como dice uno de los visitantes al aire como si no quisiera que nadie le escuchara: "Ay, si todos los días del año hubiera este trajín...".