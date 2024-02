No se han hecho esperar las ovaciones cuando la tela que ocultaba la escultura de Mauricio Aznar se ha levantado en lo que va a ser su hogar hasta el próximo mes de marzo. Un centenar de curiosos ha rodeado el momento en el que los dos escultores, Daniel Elena Bueno y Joaquín Macipe Costa; acompañados del director de ‘La estrella azul’, Javier Macipe; la hermana de Mauricio Aznar, Inge; y la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han resuelto el misterio.

“No es un simple acto promocional de la película –ha narrado Javier Macipe frente al público-, es una obra de arte en sí misma que, además, le habría encantado a Mauricio. A él le hubiera gustado este trabajo, que su figure inspire otras creaciones artísticas”. La escultura representa al propio Mauricio y su clásica bici. En su concepción, se ha querido “atrapar el alma”, ha asegurado Joaquín Macipe que, junto a Daniel Elena Bueno, han tenido la ardua tarea de revivir al artista con su bici.

Un deseo, hacerla en bronce

La escultura se quedará en la puerta de los cines Palafox hasta principios de marzo, pero el deseo de Javier Macipe va más allá: “Hay que convencer al ayuntamiento para hacerla en bronce y que pase a ser patrimonio de la ciudad porque se lo merece. Lo tiene todo para ser un gran atractivo de la ciudad”, ha enfatizado el cineasta.

La escultura está acompañada de una exposición que narra en imágenes el proceso de rodaje de la película que le ha costado levantar diez años al aragonés Javier Macipe y que gira en torno a la vida de Mauricio Aznar. Una curiosidad muy sentimental, la escultura contiene la primera guitarra del propio Macipe que se ha usado para darle forma a la que lleva Mauricio en la escultura.

La hermana del artista, Inge, ha expresado que la familia ha vivido un proceso “muy emocionante. Primero, te dicen que hay un fan de Mauricio que no solo lo es si no que quiere hacer una película y luego ves todo esto. Es muy emocionante para nosotros. Esto puede servir para que la generación actual que, evidentemente, no lo conoce sepa quién es y se revitalice su figura”, ha señalado.

Estrellas azules

Estas acciones se unen a la de las estrellas azules pintadas en el suelo junto a letras de canciones de Mauricio Aznar que, desde ayer, ocupan el suelo del paseo Independencia… Todo para caldear el estreno (será el 23 de febrero) de una película que está llamada a ser una de las sensaciones de la temporada y que ya ha triunfado, entre otros lugares, en el Festival de San Sebastián: “Ahora sí que sí… Ha habido momentos en los que no iba a salir, pero lo hemos conseguido”, ha resumido Macipe.