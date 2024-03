Reyes Monforte: "Cada vez que leía algo nuevo de Tarnowska me sorprendía aún más"

Reyes Monforte, periodista y escritora, presentó este jueves en Zaragoza su décima novela, 'La condesa maldita' (Plaza & Janés). Una historia real de intriga, pasión y crimen protagonizada por la condesa Maria Tarnowska.

-¿A qué aspira con ‘La condesa maldita’?

A que los lectores la lean y disfruten, como yo lo he hecho escribiéndola. Que se apasionen con la intriga, la pasión, la trama, los personajes... Que se enamoren de la historia, como yo lo hice.

-El amor, los celos o la lucha por la libertad son temas que aborda en una novela que está ubicada en 1907, ¿por qué cree que siguen siendo relevantes para los lectores?

Porque no hemos cambiado nada. Creemos que hemos evolucionado, pero las personas nos seguimos moviendo por lo mismo: amor, celos, pasión, mentiras, intrigas, traiciones, muerte, odio… Eso no ha cambiado a lo largo de los años. La sociedad sigue teniendo los mismos prejuicios hacia ciertas cosas.

-Al inicio del libro avisa que es una recreación novelada basada en una historia real, ¿cómo balanceó la ficción con la realidad al escribir la novela?

La verdad, es tan alucinante la historia de la condesa Tarnowska, que he tenido que inventar poco. Lo que sí que he novelado ha sido la forma de contar la historia y los diálogos para mostrárselo al lector de una manera agradable, pero la historia es tan impresionante que casi se escribe sola.

-¿Hubo algún hecho que le sorprendiera durante la investigación?

Cada vez que leía algo nuevo de Tarnowska me sorprendía más que lo anterior. Algo curioso es como la prensa la llamaba hechicera. Eligieron a un juez de 75 años, pensando que no iba a caer enamorado, pero según el New York Times terminó haciéndolo y, por eso, la sentencia no fue tan grande como algunos se esperaban. Era una mujer, que según decían, tenía un magnetismo animal. Todo el mundo que la conoce queda prendado de su historia.

-Usted también quedó flechada por su historia.

Quedé enamorada. Fui a visitar a un amigo que vivió en Venecia y me llevó al lugar del crimen, donde fue asesinado el prometido de la condesa. Él ya me advirtió que terminaría escribiendo sobre esta historia. Y cuando me contaron la historia, tuve la necesidad de crear la novela.

-La condesa fue una figura adelantada a su tiempo, ¿qué lecciones cree que se pueden aprender?

Era la mujer de la que todo el mundo hablaba a principios del siglo XX, el rostro más conocido. Y, sin embargo, de la noche a la mañana, pasa, de estar en lo más alto y a convertirse en la protagonista del primer true crimen del siglo, al ser acusada del asesinato de su prometido con la ayuda de dos de sus amantes. En definitiva, como la vida te puede quitar lo que tienes planeado por malas decisiones o malas compañías.

-A pesar de lo que supuso esta historia, es poco conocida.

Fue una historia muy mediática a principios del siglo XX, pero olvidamos muy rápido. Recorrió y escandalizó al mundo, fue el juicio del siglo y su figura, por lo menos, en Venecia, sigue viva. Creo que a través de la novela, he recuperado su historia y se conocerá más.

-¿Por eso la mayoría de sus novelas son históricas?

Me gustan porque es como si la propia historia nos enviara una postal del pasado para intentar entender un poquito el presente. Aunque, a veces, le hacemos poco caso y caemos en los mismos errores.

-Algunas de sus obras se han convertido en series de televisión ¿le gustaría que esta también?

Me encantaría y creo que tiene muchas posibilidades. Tiene ingredientes que a todos nos gustan, como la pasión o el crimen. Luchino Visconti quiso hacer una película sobre su vida, pero Mussolini se lo prohibió por que no era una buena influencia para las mujeres de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial quiso retomarlo, pero murió sin poder hacerla. Así que, ya que él no lo consiguió…

-¿Y qué proyectos tiene ahora?

Por ahora, la promoción de 'La condesa maldita'. Y cuando termine me pondré a escribir mi próxima novela, para la que ya tengo la documentación lista.