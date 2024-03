Bigott no falla a su cita anual y publica ‘Back to nowhere’

Sin faltar a su cita anual, Bigott estrena nuevo disco. Su recién estrenado LP comparte título con el single que presentó hace un mes y así 'Back to nowhere' se convierte en el décimo cuarto álbum editado por el artista.

La esencia primitiva en las composiciones de Bigott y su peculiar manejo de los riffs se hacen con el control de este álbum cargado de espontaneidad. Partiendo de una noción minimalista del concepto de canción y producción post punk, el sonido recuerda a bandas tan legendarias como The Feelies, con sus guitarras en permanente juego armónico y lineas paralelas. La voz, siempre protagonista en las composiciones del artista y su sobrio tono melódico funciona a la perfección como contrapunto al nervioso pulso rítmico que envuelve todo el conjunto.

Deseo de diversión

Y es que 'Back to nowhere' es el disco de un Bigott experimentado que se quiere divertir y resulta contagioso desde la primera escucha. Como es habitual dentro de sus colecciones sonoras, siempre hay un hueco para alguna sorpresa, y así aparece una pieza como We are one una preciosa balada de teclas y guitarra grandiosa en su sencillez o la original Vanilla fish, un corte technodub, que se podría haber bailado en algún antro en un pasado del futuro.

El álbum ha sido producido por Izak Arida, bajista del grupo The Memories (Los Angeles, California), músico y productor americano que ha trabajado en numerosas ocasiones con la banda. 'Back to nowhere' ha sido grabado en directo en el local de ensayo de Bigott, y su sonido destila la autenticidad del lugar donde nacen todas sus composiciones.

Concierto en Zaragoza

Además, junto al lanzamiento de este nuevo trabajo, Bigott anuncia la gira de presentación de su nuevo álbum, con la que estarán por varia ciudades españolas durante la temporada de primavera-verano de 2024 y en la que, por supuesto no puede faltar la cita con Zaragoza. Será el 31 de mayo en Las Armas en una cita que seguro será especial para la banda que siempre prepara con mimo los conciertos en la comunidad aragonesa.