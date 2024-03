Cristina de Inza: "El teatro siempre será mi gran amor y el Principal, mi casa"

La actriz zaragozana Cristina de Inza se fue a Madrid con casi 40 años –por amor– dejando tras de sí una consolidada trayectoria en compañías teatrales de la comunidad. En la capital logró hacerse un hueco y trabajar en numerosas series de television y algunas películas, pero asegura que el teatro sigue siendo su "gran amor". En mayo de 2022 ya regresó al Principal con Imanol Arias y 'Muerte de un viajante' y ahora, a sus 58 años, vuelve con 'Un delicado equilibrio' en una adaptación del célebre texto de Edward Albee que ganó el Pulitzer en 1967. La obra, que se representará desde este jueves y hasta el domingo con seis intérpretes sobre el escenario, realiza una sutil disección de la familia de clase media-alta americana de los años 60, criticando la institución familiar dominada por las apariencias que ha olvidado los sentimientos y la ternura.

-El propio Albee definió su obra como "tensa y turbulenta". ¿El objetivo es remover conciencias?

-La obra es una crítica a las estructuras y a la forma de relacionarnos que tenemos los seres humanos. Albee escribió su texto en 1967 pero estamos en 2024 y se podía hablar casi de los mismo. Y más ahora que nos rodean tantas pantallas, la superficialidad, el enseñar lo bonito de la vida y lo bien que me lo paso. El texto es totalmente vigente y habla de una familia de clase media alta de EEUU pero su historia es universal y puede pasar en cualquier parte del mundo.

-Vuelve con ella a su ciudad.

-Siempre es muy especial y muy emocionante volver. Aquí está mi familia y todos los compañeros de profesión que mantengo... Es como regresar a mis orígenes y a esa joven entusiasta que entró con 17 años en la Escuela de Teatro de Zaragoza. El Principal es como mi casa porque aquí he actuado con todas las compañías aragonesas en las que he estado: Nuevo Teatro de Aragón, el Temple, Teatro Luna de Arena... El Principal debería ser la casa de todos los actores aragoneses y tengo la sensación de que ya no es así. Ojalá se pudieran ver aquí más producciones locales, aunque también es cierto que antes había más compañías en la comunidad.

-¿Cómo ve la escena teatral aragonesa?

-No se puede comparar con la ebullición que había hace 30 años. Había más compañías de texto y hacíamos muchas giras por España y también en Sudamérica. Teníamos un Centro Dramático Aragonés y una gran actividad que poco a poco se ha ido apagando. Sé que se necesita dinero para todo eso, pero también se necesita cambiar el enfoque. Lo vemos también en el audiovisual. Habría que hacer más producciones de ficción realizadas e interpretadas por gente de aquí, que para eso tenemos una televisión autonómica. Alguna cosa se va haciendo, pero nada que ver con otras comunidades en las que hay un gran tejido que permite a los actores vivir de su profesión.

-Usted se fue a Madrid casi a los 40 años con una carrera muy consolidada en Aragón. No debió de ser fácil...

-Sí, fue bastante duro.Llegué a una selva en la que no conocía a nadie. Me acuerdo de estar viendo una serie de televisión y apuntar los directores de casting que aparecían en los créditos... Poco a poco fui haciendo anuncios y cortos hasta que un día invité a un director de casting a una obra que hice en Madrid con Teatro del Temple ('Picasso adora la Maar'). Vino y poco después me llamó para la serie 'El pasado es mañana' que protagonizaba Remedios Cervantes. Hice 120 capítulos y fue como un máster para mí porque yo no tenía formación en televisión. A partir de ahí un proyecto me fue llevando a otro. Hay que hacerlo muy bien cuanto te surge la oportunidad y demostrar tu talento, pero la suerte interviene mucho en nuestra profesión.

-Muy pocos actores pueden vivir de su pasión...

-Es complicadísmo. Pero es algo que yo tuve claro desde el principio. Mi madre también, por eso me obligó a estudiar otra cosa. De hecho, soy maestra e hice también Turismo. Recuerdo que cuando vivía en Zaragoza trabajaba de junio a septiembre en Peñíscola como animadora. Con ese dinero vivía el resto del año pudiendo hacer teatro los fines de semana. Después he tenido la suerte de poder vivir de mi pasión, pero no es lo habitual.

-¿Lo suyo fue algo vocacional?

-Totalmente. Fui a Escolapias aquí en Zaragoza y ya allí empecé a hacer mis primeras obras de teatro. Nació esa vocación y con 13 o 14 años me apunté a clases los fines de semana con Cristina Yañez. Luego ya entré a la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza y ahí empezó todo.

-Ha hecho cine y televisión, pero sobre todo teatro.

-Yo soy mujer de teatro y siempre será mi gran amor. Pero el cine y la televisión también me han dado grandes alegrías, como por ejemplo haber interpretado a doña Encarna en la serie 'Amar en tiempos revueltos'. Nunca me habían ofrecido un papel así de mujer malvada y lo disfruté muchísimo.