Bunbury consolida su reinado en los Premios de la música aragonesa

Esta vez no ha habido sorpresas ni golpes de timón inesperados. Y eso que los Premios de la música aragonesa siempre son dados a no ceñirse a ningún guion pero en su vigésimo quinta edición (un cuarto de siglo, que se dice pronto, de la mano de Aragón Musical) han apostado por el gran favorito, Enrique Bunbury. El artista, que no ha estado en la gala celebrada en el Teatro Principal de Zaragoza ya que él reside en Los Ángeles, ha cosechado tres galardones, y de los grandes, el de Mejor solista, directo y producción por el trabajo de Adan Jordowosky en 'Greta Garbo'. Este sí ha intervenido a través del vídeo en la cita.

Todo en una gala que ha vuelto a ser conducida por Irene Alquézar y Luis Cebrián, dos clásicos ya del evento, y en la que ha habido mucho hueco para las sorpresas. Como la de Rozalén recibiendo el Premio Global de la Música Aragonesa o el Premio Itinerante a la Difusión para la ganadora de 'Operación Triunfo' de este año, Naiara, y el cuarto clasificado, Juanjo Bona. La nómina de premios especiales se ha completado con el de la Trayectoria para Almagato (recogido de manos de la hermana y sobrino de Mauricio Aznar) y el ya conocido para 'La estrella azul' (premio a la Agitación).

Cuti salva los muebles

De los otros dos favoritos de la noche (en cuanto a número de nominaciones) solo uno, Cuti Vericad, ha logrado no irse de vacío ya que ha conseguido el premio a Mejor álbum por 'La venganza del samurái'... aunque ha llegado con sorpresa ya que ha habido un empate en las votaciones con 'I’m glad you happened', de Eva McBel. Orión, por su parte, no ha conseguido ningún galardón, aunque solo estar nominado ya era un gran reconocimiento.

The Kleejoss Band (ya veteranos en estas lides) ha vuelto a ser elegido como el Mejor grupo mientras que Ixeya ha visto reconocido su crecimiento constante al llevarse el premio a Mejor EP por '2Hermanas'.

Uno de los momentos más emotivos de la noche (y no han sido pocos) ha sido el que se ha vivido con el premio a Mejor canción ya que el recuerdo de la fallecida y muy querida Laura Gómez-Lacueva ha sobrevolado en el Teatro Principal cuando David Angulo ha recogido la estatuilla por su 'De Zaragoza a Berlín'. Antes había interpretado junto a José Luis Arrazola una impactante versión de la canción ante el silencio de todo el teatro.

Otros galardones

Slappy Av (Proyección), El bosque sonoro (Programación), Rock & Blues (Salas), LadyFunk (Disc jockey), 'Si es enero' de Juanjo Almarza, Lorena Calero, Julio Bellido y Carlos Valledor (Canción en lengua autóctona aragonesa), 'Diario de Navidad / Postales envenenadas' de Las novias (Portada) y en otro premio exaequo, 'Acaba de una vez' de Azero y el documental sobre Manolo Kabezabolo, 'Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí' (Audiovisual) han completado el palmarés de la noche.

Durante la gala, Rafael Yuste, director editorial de Prames, ha anunciado la publicación de un libro resumen del cuarto de siglo de los premios que contendrá 25 textos de personalidades relacionadas con la cultura y distintas fotos, muchas de ellas inéditas.