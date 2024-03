Los 25º Premios de la Música Aragonesa: mezclar sin complejos churras con merinas

Ni el triunfo de un Bunbury que acaba de volver a los escenarios y al que había ganas de premiar, y así ha sido con mejor directo, mejor producción y como mejor solista, ha podido eclipsar el eclecticismo de una noche para el recuerdo. Se festejaba un cuarto de siglo de visibilidad del sector y vivimos un show de aquellos que no vuelven a presenciarse nunca jamás. Ese amalgama de colores tan diversos y de aparente contradicción del que goza nuestra tierra, enriqueció una entrega que consiguió reflejar nuestra rica variedad de lo musical.

Magníficamente conducido todo por Irene Alquézar y Luis Cebrián, repartiendo emociones y humor, Rozalén abría el pasado martes la gala del 25º aniversario de los Premios de la Música Aragonesa, por la que sus directores, David Chapín y Sergio Falces, tienen motivos para estar orgullosos. Lo hacía desde el escenario del emblemático Teatro Principal de Zaragoza, que celebra este año 200 más que estos galardones, y retransmitido a través de Aragón TV. Antes de interpretar un magistral ‘Lo tengo claro’, la albaceteña dedicó unas palabras a nuestra tierra, tras recoger de manos del artista Rayden y de la locutora Patricia Imaz el Premio Global de la Música Aragonesa. “Cuando pienso en un lugar donde me siento libre y a salvo, es aquí, en vuestra tierra. Una siempre quiere querer y que la quieran y que te pase en casa mola mucho. Pero que te acojan en otros lugares, eso sí que es una bendición. Así que mil gracias, larga vida a Aragón, a vuestra cultura, a vuestra música, y a la gente, que es la que hace los lugares”.

Estatuillas de José Azul

Las instantáneas de Jal Lux recogieron tras el escenario las expresiones de felicidad de las personas que acababan de recibir, tan solo unos segundos antes, su escultura del artista José Azul. Sabedores de haber hecho algo bien, posan desde las fotos que ilustran estas líneas, mostrando entre sus manos esa mariposilla que intenta penetrar nuestros corazones, emulando a la melodía del alma. Se han roto esos segundos de tensión previos a la apertura del sobre con el nombre de la propuesta ganadora. Y el fotógrafo refleja expresiones de felicidad imposibles de contener.

Slappy AV no se lo esperaba, se notó bajo los focos y ahora, frente a los flashes. El artista de música urbana es el más joven en llevarse una categoría hoy, en concreto a mayor proyección. Cubre parte de su cabeza con una bufanda, una de sus señas de identidad. Posa serio pero seguro. Cuti Vericad, emblema del rock en Aragón, también se muestra en cámara con su habitual sombrero y gafas de sol. Nada que ver el uno con el otro ¿o mucho más parecidos de lo que ellos mismos pueden suponer? Este último es el mejor álbum de 2023 empatado en votos con Eva McBel, que también recoge estatuilla y que ha realizado una actuación que ha dejado a los presentes con los pelos como escarpias. En el set de fotografía ríe, en contraste con lo trascendental de su intervención musical. También sonríen The Kleejoss Band. Es su tercer año como mejor grupo y que su vida artística no haya pasado aún de los 10, supone un dato más que destacable para una propuesta que defiende su directo como pocas bandas españolas de la actualidad.

Almagato y Mauricio Aznar

David Angulo baja del escenario visiblemente emocionado. Hace unos minutos había interpretado ‘De Zaragoza a Berlín’, composición dedicada a la actriz Laura Gómez-Lacueva, compañera suya del espacio 'Oregón TV'. Ahora porta la forja de ganador en la categoría de mejor canción, y el brillo del metal ilumina una mitad de su rostro. Otra compañera, Marisol Aznar, ha hecho el papel de entregadora de lujo. Y el universo se ha encargado de todo lo demás.

Almagato, último proyecto en vida de Mauricio Aznar y cuya llama sigue brillando como una estrella azul, recibió el Premio Especial a la Trayectoria. Inge Aznar y Unai Madrid, hermana y sobrino de Mauricio, se encargaron de una entrega sorpresa inmediatamente posterior a la del Premio Especial a la Agitación, que como se conocía ya previamente, recayó en la película ‘La Estrella Azul’ de Javier Macipe, en este caso de manos de los propios Almagato que, además, firmaron la intervención en directo más enérgica de la jornada. Se ven radiantes desde el objetivo de Jal y tienen sobrados motivos para estarlo.

Premios para mujeres

LadyFunk lo ha tenido claro frente al micrófono. Espera que recibir este premio abra camino para que otras importantes disc jockeys aragonesas mujeres lo hagan en próximas ediciones. Sostiene su trofeo de pie, erguida. Esta vez no hay bailes ni scratchings, solo el resultado de un trabajo tomado muy en serio. Otra gran mujer, la artista plástica Coco Escribano, creó el envoltorio del disco ‘Diario de Navidad’ / ‘Postales envenenadas’ de Las Novias, editado por el nuevo sello More Than Disc. La categoría a mejor portada es suya, y se sienta satisfecha, cuidando la estatua desde encima de una de sus piernas. Juanjo Almarza, Julio Bellido y Lorena Calero forman una bonita estampa entre lo tradicional y la vanguardia. Suya es la categoría a mejor canción en lengua autóctona aragonesa por Si es enero’, y su foto parece más un lienzo dedicado a lo nuestro y a todo lo demás.

Los animales de El Bosque Sonoro conviven con seres de carne y hueso. Y así lo vemos en la foto. Se trata de un festival sostenible en plena naturaleza, con lo rural por bandera, y que ha anunciado para su próxima edición nada menos que a Amaral. También llevan en su sangre el pueblo y le cantan a él el dúo Ixeya, mejor epé por ‘2Hermanas’, que levantan la escultura victoriosas. Pablo Cano 'Patxi', alma de la sala Rock & Blues, también eleva el galardón. Mira fijamente a cámara con aparente serenidad. Sonríe y sabe que el trabajo seguirá en su local en solo unos minutos. No hay tregua. ‘Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí’, documental sobre Manolo Kabezabolo, de José Alberto Lacasta, comparte premio en la categoría de mejor audiovisual con el videoclip ‘Acaba de una vez’ de Azero, realizado por Titi Muñoz. Protagonistas de ambas piezas posan en fotos distintas aunque con un rasgo en común: ninguno de ellos quieren soltar el trofeo.

Y los 'triunfitos'

Naiara y Juanjo Bona recibían su premio, a la difusión, de una forma muy emotiva. Muy merecido por llevar siempre a Aragón tan presente, suponía el reencuentro entre Ángel Lasheras, director de la orquesta Nueva Alaska, y su pupila, que hasta entrar en la academia de 'Operación Triunfo' ocuparía enteramente su vida profesional en las filas de la mencionada formación. Por su parte, Alizia Romero, coach del programa Jotalent, que ha tenido como ganador a Bona, hacía lo propio en un momento de emociones en el que llevó la batuta Virginia Martínez, de Aragón TV.

Entre abrazos, enhorabuenas y alguna lágrima, todo termina hoy. Todo empezará mañana. Ensayos, llamadas, mails, grabaciones, furgonetas, entrevistas. Lo de hoy ha sido una pequeña parada para celebrar. Un reencuentro. Mañana seguimos. Pero después de la última, por favor.

