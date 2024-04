Cacerolada contra los "ataques" del Ayuntamiento de Zaragoza a la "cultura de cercanía"

La plataforma Bloque Cultural ha celebrado este lunes en la plaza San Felipe una cacerolada para denunciar los "ataques" del Ayuntamiento de Zaragoza a la "cultura de cercanía". Unas 200 personas se han reunido frente al Torreón Fortea para criticar los últimos recortes culturales por parte del actual equipo de Gobierno del consistorio, que incluyen la disminución de un 40% de las ayudas culturales, el giro de gestión de Harinera ZGZ, la cancelación de la programación cultural de Etopia o la supresión del Eifolk.

Además, han pedido revertir un modelo "basado casi en exclusiva en los macroeventos" porque estos "no impulsan el tejido cultural local". "Necesitamos una cultura desde lo pequeño y menos selfis y macroeventos", han subrayado los convocantes en el comunicado que han leído megáfono en mano.

'La cultura no se vende, la cultura se defiende', 'Dignidad laboral para el sector cultural, 'El tejido cultural es salud en la ciudad' o 'El Vive Latino me importa un pepino' han sido algunas de las consignas coreadas por los asistentes. "La cultura de cercanía está en peligro en Zaragoza tras los últimos ataques de PP y Vox, por eso creemos que ha llegado el momento de levantarse y defender la cultura", han subrayado desde la nueva plataforma.

En imágenes | Cacerolada contra la política cultural del Ayuntamiento de Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

En este sentido, han exigido el apoyo del consistorio a "iniciativas de base ciudadana" y han insistido en que los macroeventos "no sirven para impulsar la cultura de base": "Pedimos derechos laborales para el sector, porque no serán los grandes actos los que estimulen a los que trabajamos en la cultura".

Los asistentes también han lamentado "la destrucción del Consejo de Cultura, único órgano de participación del tejido cultural en la política cultural municipal", al tiempo que han recordado que la cultura es "un derecho ciudadano y un bien de todas las personas".

Concentración este miércoles en la plaza España

A este respecto, han indicado que el sector necesita espacios "para que se pueda producir esta cultura de cercanía" y han denunciado el cierre del Centro Social Luis Buñuel.

"Estos recortes son solo el comienzo porque ya sabemos de más cancelaciones a corto plazo. Nos espera un futuro gris en este sentido", ha indicado en declaraciones a los medios Kira Rivarés, una de las portavoces de Bloque Cultural.

La nueva plataforma ha convocado una segunda protesta que tendrá lugar este miércoles a partir de las 19.00 horas. En ese caso será una concentración en la plaza España de la capital aragonesa que incluirá también diferentes actuaciones.

La respuesta del ayuntamiento

La respuesta por parte de la consejera municipal de Cultura no se ha hecho esperar. Apenas una hora después de que finalizara la cacerolada, Sara Fernández (PP) ha comparecido en rueda de prensa para defender la gestión del actual equipo de Gobierno. "Por mucho que se empeñen en repetirlo no existen esos recortes. Cuando llegamos a este ayuntamiento nos encontramos con un presupuesto en Cultura que no llegaba a los 15 millones de euros y ahora supera los 20 millones", ha indicado Fernández, que ha apuntado que las protestas y la nueva plataforma ha sido impulsada por "personas afiliadas a partidos políticos de izquierdas: "Son candidatos que iban en las listas de Zaragoza en común, de Chunta y de Podemos, y ahora se les suma tambien el partido socialista".

En su opinión, a los convocantes no les intesa la cultura realmente, "solo les preocupa hacer oposicion destructiva con falacias". "Están difundiendo bulos sobre cierres y recortes inexistentes y nos estan señalando y amenazando en redes, pero no nos van a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo nuestro modelo cultural sin sectarismos ni ideologías, que es lo que defienden los partidos de la izquierda y lo que hicieron cuando gobernaron en esta casa", ha aseverado Fernández.

En este sentido, les ha acusado de defender y "hacer un uso político de la cultura": "Claro que la cultura es un derecho, pero lo que no vamos a admitir es poner los equipamientos municipales al servicio del activismo político. Ese no es el modelo del Partido Popular".

Por otra parte, Fernández ha detallado que la Harinera "no se va a cerrar, sino que va a abrir aún más sus puertas": "Es un equipamiento municipal y la va a gestionar Zaragoza Cultural con los técnicos de esta casa y organizaciones sociales sin sectarismos. Parece que a Zargoza en común, Podemos y a Chunta no les gusta lo que programan los técnicos del ayuntamiento, pero aquí hay grandes profesionales".

Además, la consejera de Cultura ha criticado al grupo socialista por denunciar la eliminación del apoyo municipal al Eifolk "cuando la DPZ, con el PSOE al frente, fue la que primero quitó su ayuda al festival".