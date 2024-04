Jesús Carrasco: "Empecé a escribir porque siempre me ha gustado hacer cosas que no sé hacer"

Jesús Carrasco irrumpió en el panorama literario en el año 2013 con 'Intemperie', una novela que se convirtió en un auténtico fenómeno editorial. 'La tierra que pisamos' (2016) y 'Llévame a casa' (2021) no hicieron sino confirmar su talento narrativo y ahora acaba de publicar 'Elogio de las manos' (Seix Barral), con la que ha ganado el Premio Biblioteca Breve. El autor pacense quería escribir en un principio un ensayo sobre el trabajo artesanal pero la novela se le fue imponiendo. Este jueves la ha presentado en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza.

«Una novela curativa y luminosa que narra el proceso de restauración de una casa en el campo que termina redimiendo a la familia que la ocupa. Una hermosa parábola humana sobre la importancia del trabajo manual como origen último del arte». Así definió el jurado del Premio Biblioteca Breve 'Elogio de las manos', una novela con la que Jesús Carrasco quería reivindicar el trabajo artesanal. Para ello se valió de una experiencia personal: la reconstrucción de una casa a la que el autor acudía de forma frecuente con su familia. De esta forma, el pacense se sitúa por primera vez como protagonista e invita al lector a su espacio más próximo para reflexionar sobre lo bueno de lo pequeño.

-¿Por qué quería reivindicar el valor del trabajo artesanal?

-Siempre me ha acompañado. Tanto a mí como a mi familia, y quería escribir sobre algo que es importante para mí. Pensé que esa casa podía servirme de fondo para hablar de ese trabajo manual y también para abordar las relaciones humanas y con el medio natural y animal. Además, luego me di cuenta de que la casa podía ser una buena metáfora de la vida: algo que sabemos que se va a acabar pero seguimos viviendo con intensidad.

-En un principio usted quería escribir un ensayo.

-Sí, yo quería reflexionar sobre la importancia del trabajo manual y sobre por qué los empleos manuales tienen históricamente peor consideración social que los intelectuales. Me puse a investigar y descubrí que ensayísticamente eso ya se había abordado. Además, me empecé a dar cuenta de que yo no soy ensayista y me faltaban herramientas, así que la historia fue mutando hacia la novela hasta que la ficción se apoderó de la historia. Pero no deja de ser un libro meditativo, que propone ideas y reflexiones.

-Entiendo que hay mucho de usted en la novela.

-Sí porque el punto de vista del narrador es el mío. Hay cosas más noveladas que otras, pero él observa el mundo con asombro y yo también. Sobre todo el mundo cercano, el más próximo.

"Escribir es como soldar; hacerlo bien es casi imposible y eso es algo que me motiva mucho"

-¿Situarse como protagonista cambió su forma de narrar?

-Por supuesto. Nunca había narrado en primera persona a partir de una experiencia personal. He tenido que superar cierta resistencia al pudor porque no quería desvelar mi intimidad ni la de mi familia. Pero al mismo tiempo me parecía que había algo que merecía la pena en esa visión íntima de mi entorno, sobre la crianza de los hijos y la relación con los amigos y la familia. Me estaban pasando cosas muy interesantes en mi vida en esos años y pensé que también podían ser interesantes para los lectores.

-¿Cómo definiría la novela de forma sucinta?

-Diría que es una novela doméstica. No solo porque sucede en una casa, sino porque todo lo que aborda se produce en su contexto. Creo que es una falsa percepción la que tenemos de la casa, porque todo parece muy cotidiano dentro de ella, muy poco novelesco, y sin embargo allí pasan las cosas más importantes de la vida: el amor, el aprendizaje, la decepción, las luchas entre generaciones, la rebeldía... Resumiendo mucho, creo que hay dos tipos de literatura: la que nos hace vivir vidas heroicas e inalcanzables y la que te hace reconocer la parte novelesca que hay en tu vida. Yo he dirigido la mirada a esta última, para intentar sacar una narración de lo más cercano.

"Aunque todo parece muy cotidiano dentro de una casa, allí suceden las cosas más importantes de la vida"

-Sus anteriores novelas son más duras y oscuras. ¿Quería en esta reivindicar lo positivo de la vida?

-Totalmente. Quería acentuar la parte luminosa de la vida porque la trágica ya la abordé en mis libros anteriores y además nos rodea por todas partes. Basta con leer la prensa o encender la tele. Eso sí, la novela no esconde por ejemplo la enfermedad o el dolor, pero se trata de forma natural e incide en la parte más hermosa de lo que nos rodea.

-¿Seguirá en un futuro esta senda más optimista?

-No lo sé, cada novela me sitúa ante un nuevo reto. Ahora estoy con otro libro que comparte la parte humorística de la vida. Se parece más a una comedia que a otra cosa. No sé, me apetece explorar diferentes registros y someterme a nuevos retos.

-En sus novelas siempre hay espacio para la reflexión. ¿Qué quería plantearle en esta ocasión al lector?

-Sobre todo quería proponer una reflexión muy básica: el reconocimiento del espacio próximo y particularmente de las manos y su uso. Pienso que las valoramos menos de lo que merecen, por su complejidad y lo que han hecho por nosotros. Si estamos aquí es porque tenemos un pulgar oponible. Son las manos las que no han traído hasta aquí. Con que el lector sacara una nueva atención sobre lo más próximo ya me parecería un logro. La belleza está ahí y solo hay que saber percibirla.

-¿Por qué empezó a escribir?

-Por una pulsión que me ha acompañado toda la vida: hacer cosas que no sé hacer. Y en esta novela se ve mucho. El narrador intenta constantemente hacer cosas para la que no está preparado. Yo no sabía escribir novelas y sigo sin saber. Cada vez tengo más la sensación de que no tengo la fórmula, no puedo seguir una planilla. Tengo algo más de confianza, pero sigo dudando igual. Me interesa mucho de la literatura eso, que jamás se aprende. Es como soldar, que hacerlo bien es casi imposible.

