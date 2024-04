Juanjo Bona (finalista de 'Operación Triunfo'): "Durante este tiempo me he quitado muchas capas"

El magallonero Juanjo Bona quedó cuarto finalista de la última edición de ‘Operación Triunfo’ y quiere hacerse un hueco en el panorama musical con su primer single ‘Lo que no ves de mí’, que publicó el pasado viernes en Amazon Music y ya está disponible en el resto de plataformas musicales.

El aragonés ha presentado este jueves en Zaragoza ‘Lo que no ves de mí’, una canción que hace referencia a lo que era antes de entrar a la academia, aquí plasma sus miedos, sus inseguridades y todo lo que ha aprendido allí dentro. “Todavía me falta mucho por crecer, pero he cambiado mucho en este tiempo, me he quitado muchas capas”, ha confesado.

Dentro de la academia, ha manifestado que empezó con un estilo “completamente diferente”, tanto personal, como musical. “Cada semana fui conociéndome un poco más”, ha añadido. Además, ha asegurado que todavía no se define dentro de un género concreto: “Quiero seguir explorando y no creo que vaya a ceñirme a algo fijo durante toda la carrera. Lo que sí tengo claro es que el urbano no está hecho para mí, quiero lucir mi voz”.

En lo que sí cree que se le puede identificar, más que un estilo y otro, van a ser sus letras, pues ha indicado que quiere contar historias suyas, como ha hecho en su primer tema. Aunque, ha confesado que “al principio en la academia me costó abrirme, empecé con un estilo que no me convencía y tampoco tenía intimidad, pero una vez salí y me encontré a mí mismo todo fue rodado”. La letra inicial la escribió dentro y ha mencionado que siempre había tenido problemas de composición, pero para él la clave está en “creértelo como persona. Si tienes más seguridad en ti, tendrás más capacidad de componer”, ha añadido.

El de Magallón ha quedado “muy contento” con el resultado de su primer single, el que ha compuesto con los zaragozanos ‘Fresquito y Mago’. Con los que confiesa que ha sentido “mucha unión por ser de la misma tierra”. “Además, en la producción me han ayudado un montón, sin ellos no hubiera podido”, ha comentado durante la presentación, que ha tenido lugar en la Terraza Nusa Dua.

Hace casi dos meses que salían de la academia y para Juanjo está siendo “muy fuerte. Dentro se sentía el apoyo, pero hasta que no salí no lo vi al 100% y es alucinante”, ha afirmado. Es algo que todavía “no se lo cree”, aunque también tiene momentos de “bajón”: “Hay días que pienso que ya ha bajado, pero en nada vuelve el boom”. El magallonero ha manifestado que el programa les ha cambiado la vida para bien y ahora puede dedicarse a la música.