Miguel Muñoz, Dania Díaz y Jandro protagonizan el cartel de artistas del IV Festival Internacional de Magia

Los magos Miguel Muñoz, Dania Martín y Jandro protagonizan el cartel de artistas del IV Festival Internacional Ciudad de Zaragoza que se celebrará en el Teatro Principal del 18 al 23 de abril con 8 funciones -6 dirigidas a todos los públicos y 2 infantiles--. Así lo han presentado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, el gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, José María Turmo, el productor del Festival Internacional de Magia, Chema Rueda, y el actor, humorista y mago Jandro que será encargado de presentar esta edición del festival.

El productor del Festival Internacional de Magia, Chema Rueda, ha apuntado que este año se han propuesto cambiar "un poquito" la propuesta al proponer ocho funciones, "seis de ellas galas internacionales y dos de ellas galas infantiles". En esta ocasión, Rueda ha resaltado que contarán como "maestro de ceremonias" de las actuaciones a Jandro que es "el único mago del mundo" en ganar 5 veces el premio 'Fool Us' que otorga el programa de televisión de los ilusionistas Penn y Teller. Además, ha añadido que ha participado 15 años el programa 'El Hormiguero' que cuenta con más de 3 millones de espectadores diarios.

Desde Francia llega el artista Rémi Lasvènes con su número 'Apesanteur' que "rompe" las leyes de la física "jugando con objetos y con bolas que empiezan a quedarse suspendidas en el aire".

Por otro lado, ha comentado que la ilusionista venezolana Dania Díaz estará en el Teatro Principal para hacer "una magia más dinámica, más interactiva con el público y, sobre todo, muy cercana. Rueda ha realzado que ha sido finalista del programa Got Talent España y semifinalista del America's Got Talent The Champions'

Miguel Muñoz, cabeza de cartel

Como cabeza de cartel, el productor del festival ha resaltado que el mago Miguel Muñoz será el que cierre la gala de este festival y que ganó el Gran Premio del Mundial de Magia 2018 que otorga el FISM cada tres años con su espectáculo 'Agua'. "Es un número que la verdad que seguro que os deja todos sorprendidos, porque es muy bonito, es pura poesía", ha apostillado. También, ha detallado que el mago aragonés Félix estará presente en la cita mágica de este año. "Nos gusta tener una representación de la tierra", ha puntualizado.

De las dos funciones de la gala infantil, ha remarcado la actuación del artista Francis Zafrilla: "Es un artista de Albacete que hace actos con marionetas y la verdad que creo que también es muy interesante".

El productor del festival ha confirmado que el objetivo de este año es llegar a los 6.000 espectadores durante las ocho funciones que integran la IV edición del Festival Internacional de Magia Ciudad Zaragoza.

La calidad del festival

Por su parte, el presentador y humorista Jandro ha sostenido que los magos que forman parte del cartel de este evento de magia son "nombre y caras que están en los mejores festivales del mundo". A su juicio, la calidad de un festival no se puede juzgar por el número de años que se lleve celebrando. "Está al nivel de todos los festivales que hay, incluso esta gala, y que me perdonen algunos, es mucho mejor que algunas galas de los congresos nacionales que se hacen en España", ha concretado.