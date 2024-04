José Luis Corral: "Los políticos han hecho de la historia un arma ideológica"

El historiador y escritor aragonés José Luis Corral acaba de publicar ‘Covadonga. La batalla que nunca fue’, un libro histórico en el que defiende que dicho hecho fue inventado y que realmente nunca ocurrió. El catedrático de Historia Medieval disecciona en esas páginas la verdad sobre lo que las fuentes documentales esconden y todo lo que revelan las leyendas cristianas y musulmanas. Con este título, en el que invita a revisar con mirada crítica el pasado, el Premio de las Letras Aragonesas 2017 se corona como autor de 36 ensayos y 29 novelas.

-¿Cómo surgió este libro?

-Como historiador estoy muy interesado en aproximarme a la verdad histórica, aunque es muy complicado. Tenía la necesidad de contar lo que pudo pasar y no lo que nos han contado, ya que hubo una manipulación de la historia por parte del franquismo. La historia es muy importante y los mitos son muy brutales en nuestro imaginario, por eso decidí escribir este libro.

-¿Cuánto tiempo lleva con él?

-Lo concreté hace seis años, tras una conferencia que di en la Universidad de León sobre Covadonga que se llamaba Del mito a la historia. A partir de entonces, empecé a salir en varios medios de comunicación que negaba la existencia de la batalla, así que dije: ‘ahora me voy a documentar pero bien’. Al final, hizo falta un ensayo académico de más de 300 páginas para demostrar cómo se mitifica la historia en todos los tiempos.

-¿Cómo lo ha llevado a cabo?

-He intentado utilizar todo tipo de fuentes históricas, que normalmente están muy manipuladas. Pero el historiador tiene que tener una serie de recursos académicos, técnicos y profesionales para discernir la verdad de la mentira. También hacen falta conocimientos de paleografía para poder leer documentos escritos en letra del siglo VIII y algo de arqueología, que no miente nunca. Y una novedad que he utilizado han sido las fuentes de ADN, la genética. Esto hace 30 años era imposible y ahora se puede saber todo detalle.

-En ocasiones, la historia y las leyendas se confunden, ¿no?

-El historiador no tiene nada que hacer ante la leyenda y el mito, se comen a la historia, la devoran porque son más interesantes.

"Como historiador estoy muy interesado en aproximarme a la verdad histórica, aunque es difícil"

-¿Por qué cree que ocurre esto?

-Los españoles hemos tenido un problema, hemos escrito muy mal, en el sentido literario. Nos hemos centrado tanto en los documentos, que el relato histórico lo hemos abandonado. Además, los historiadores hemos tenido muy mala fama de gente aburrida, y eso es culpa nuestra. He querido romper esos tópicos y por eso estoy en medios de comunicación, me gusta difundir y que la gente entienda que la historia es maestra de vida.

-Alguna vez ha denominado a la historia como un «arma ideológica».

-Los políticos emplean la historia de España para sus intereses partidistas y los historiadores tenemos que utilizarla para hacer pedagogía, no política. Para que la gente vea como nos han engañado y como lo siguen haciendo. Han hecho de ella un arma ideológica, cuando podría ser un instrumento de reflexión, de debate, una forma de entender nuestras costumbres. Somos historia, para bien y para mal, y debería de ser una herramienta para entender lo que somos y hemos sido.

-¿Recomienda mirar al pasado con una mirada crítica?

-Yo soy muy crítico, a veces demasiado. Hay que documentarse y constatar los hechos. Con mis libros de historia y novelas intento que eso se pueda cambiar.

"El mundo está preparado para que seamos ciudadanos idiotas y con poca capacidad crítica"

-¿Cómo se siente al contribuir a divulgar la historia?

-Me siento como una gota de agua en un océano, con nula capacidad de influencia, solo en unas pocas personas. A mí me lee un 0,001% de la población, pero luego sale alguien en la televisión, dice tres tonterías y le han visto tres millones de personas. No hay nada que hacer, esto está preparado para que seamos ciudadanos idiotas y con poca capacidad crítica.

-¿Cómo equilibra su pasión por la historia con el reconocimiento que obtiene?

-La gente no me conoce por los libros de historia, sino por las novelas. La literatura tiene una fuerza tremenda y el mito, que suele estar muy relacionado con lo literario, se come a la historia. Como historiador tengo un problema, cuando escribo un ensayo no lo lee casi nadie, pero cuando escribo una novela se lee muchísimo más. La relación puede estar uno a 20.