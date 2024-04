Fresquito y Mango (publican 'Lo que me mató'): "Hay que saber vivir después del ‘hit’ porque pasas a competir contigo mismo"

Es solo su primer álbum como tal pero ya anuncian su resurrección. No es nada casual el título del disco, 'Lo que me mató', porque los aragoneses Fresquito y Mango rompen con su etapa anterior (a su manera, que nadie se espere un cambio de esencia ni mucho menos) e inician un nuevo rumbo con un largo «más trabajado, más maduro y un poco más oscuro», explican a pocas horas de que el disco por fin vea la luz (lo hará en la medianoche de este jueves al viernes). «El título del disco no viene a decir qué fue lo que nos mató pero aludimos a algo que nos hizo cambiar de lo que éramos a lo que somos pero sin variar la esencia. Nos gusta mucho ese aire desenfadado que tiene el grupo pero aquí hacemos algo más serio, más pensado... el título es un poco una referencia a la muerte, pero como cambio». El que habla es Mango aunque, en realidad, comparten discurso y se entienden tan bien en las entrevistas como en el grupo, que, aunque ahora debute en el álbum, lleva más de cinco años en la música.

«Nos gustaba el rollo de sacar 'singles', hacer trabajos pequeños y hacer a continuación otra cosa muy distinta, cambiar constantemente... pero teníamos ganas de hacer algo más grande y llevamos trabajando en este disco casi tres años», afirman. El resultado es un álbum bastante redondo, con 13 canciones en las que se narra también una evolución que acaba con esperanza. «Es más oscuro en cuanto a títulos y letras, hay bastantes más temas de desamor y, sobre todo, títulos más impactantes como 'Cuerpo y sangre'», aunque, insiste Mango por si acaso, «seguimos siendo nosotros, no pasamos a hacer otra cosa». A su lado Fresquito da un paso más allá: «Son canciones que, en general, tienen más ruido que 'Mándame un audio' o 'Ya no volverán'… Aquí las temáticas son bastante tristes».

El 'boom' Aitana

Precisamente, fue el 'remix' de la canción 'Mándame un audio' que hicieron con Aitana lo que les catapultó su cifra de seguidores en las plataformas: «Fue una locura. La movida es que una vez que sacas un tema con Aitana, tienes que acostumbrarte a los números del resto de tus temas. Hay que ser consciente de que un tema con Aitana no es un tema normal, no va a ir así a partir de ahora, no vas a tener 100.000 visitas en una noche, pero obviamente nos dio a conocer bastante», explica Mango. «El 'hit' masivo tiene su parte positiva y negativa pero la realidad es que llegas a cualquier festival y todo el mundo se la sabe. No renegamos de él», dicen al unísono antes de lanzar una reflexión en voz alta: «Hay que saber vivir después del 'hit', muchas veces es muy desmotivador que tengas una canción por la que te conoce todo el mundo porque piensas, oye que no soy solo esto, y pasas a competir contigo mismo a ver hasta dónde puedes llegar con otra canción». En cualquier caso, ambos saben dónde están y zanjan la cuestión: «Somos conscientes de lo que hay y ahora a seguir con lo nuestro».

"Es tan amplio el pop que puedes hacer cualquier cosa , estamos cómodos ahí"

Si antes era muy difícil etiquetar el estilo de estos dos aragoneses en la música, con Lo que me mató no parece que se vaya a resolver la cuestión porque vuelven a navegar por diferentes corrientes, aunque quizá sí se pueden encontrar dos marcadas, la de los sonidos electrónicos y el indie pop. Ellos, en realidad, no piensan tanto: «La gente de la industria nos dice que somos bastante pop, porque buscamos la fórmula y temas redondos, el 'hit', y es verdad que ya lo hemos asumido y estamos cómodos en esa etiqueta», asevera Fresquito. «Es que es tan amplio el pop que puedes hacer cualquier cosa y es pop», le apunta Mango.

La portada del disco 'Lo que me mató'. / EL PERIÓDICO

Kim Fanlo y la cohesión

Para este álbum, el dúo aragonés ha contado con Kim Fanlo como coordinador de la producción y mezclador: «Teníamos las 13 canciones producidas por distinta gente. Había muchas cosas, muy diferentes de muchas manos y grabadas en muchos sitios. Kim Fanlo se dedicó a terminar de producir y mezclar, le dio una cohesión para que se note que es parte de algo», afirma Fresquito. «Era lo más complicado y a mí me preocupaba bastante, cómo hacer para que este disco parezca un todo en su conjunto», dice Mango antes de que Fresquito le apunte: «Las canciones tienen estilos muy diferentes y él no ha cambiado esencia ni las formas pero ha sabido mezclarlos y darle cohesión».

Hace cinco años, en una entrevista con este diario, una de las primeras que concedieron como dúo, aseguraron que, para ellos, «Melendi, Estopa y Fito eran la Santa Trinidad». ¿Ha cambiado algo? «A ver... ahora mismo siguen siendo clásicos para nosotros, pero a día de hoy no usamos sus referencias para hacer los temas, ahora es Rosalía la Trinidad», concluye Fresquito antes de anunciar que la gira de presentación de este disco probablemente sea después del verano.

