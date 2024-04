El Cid borda el toreo con la zurda y Clemente se deja vivo el sexto toro

En la tercera y última de la feria de San Jorge en Zaragoza se lidió un encierro con el hierro -supuestamente torista- de Ana Romero, muy desigual en todo y de distinto comportamiento, en vulgar, a excepción del muy sobresaliente Marinero lidiado por El Cid en cuarto lugar.

Hubo toros cinqueños y otros como el sexto con la edad justa (podría haberse lidiado como novillo el mes pasado). Y por supuesto no podía faltar el trasiego de camiones a última hora y con urgencia para poder sacar adelante el festejo con lo que pudiese hallarse en el campo. En este caso un titular como remiendo (2º) y dos sobreros con el hierro de Núñez del Cuvillo que en una tarde, digamos torista, chirriaban sobremanera. Serie B de cebadero y al peso, se decía en el tendido.

Ese toro cuarto que se encontró con un Manuel Jesús El Cid (Salteras, 1974) en estado de gracia, le brindó con total generosidad una catarata de embestidas por el lado izquierdo que el torero gozó llevándolo laaaargo, largo hasta allá una y otra vez.

Afloró ese Cid de las tardes inspiradas que meció esa zurda de oro que casi acuna el viaje del toro, sin violencias, con total acople, siempre por abajo... haciendo el toreo soñado.

Y ese toro incansable, de inacabables embestidas, la jeta humilladísima, la boca cerrada haciendo surcos en la arena y que pedía otra tanda más (solo dos derecheando por aquello de corregir conducta) y vuelta a la mano izquierda...

Con el público entregado, no pocas voces pidieron la vuelta al ruedo para el toro, un honor que el presidente Ezquerra no atendió por estimar quizá una no completa pelea en el caballo; tampoco otorgó el doble trofeo a El Cid después de dejar media estocada tendida que propició muerte lenta.

El griterío resultó acumulativo, solapándose mientras el torero era obligado a dar una segunda vuelta al ruedo.

Abriendo plaza, había apechugado con un toro reservón, que al caballo hizó fú y siempre se lo guardaba desplazándose cuando mejor en un medio viaje mosqueante, chungo.

Por contraste, Borja Jiménez hizo cuerpo a tierra de salida cuando apareció el segundo, largando de rodillas al hilo de las tablas un toro horroroso con la marca de Cuvillo.

Tan horripilante por fuera como huero de condición, Jiménez apostó por buscarlo en cualquier lugar. Quitó por chicuelinas para rematar con media verónica quizá para borrar los fantasmas de la voltereta sufrida en el quite al toro anterior que interesó la cabeza dejándolo casi grogui unos minutos.

Pero el animalucho, apenas fue citado con la muleta de inicio por alto perdió estabilidad y se derrumbó. Hubo que colearlo y hasta ahí. En el quinto Borja Jiménez desapareció. El inicial efecto efervescente se esfumó tanto como su presencia.

El peor pasaje de la tarde lo protagonizó el francés Clemente quien fue incapaz de hacerse con el sexto, un manso huidizo que apenas se pudo picar (derribó a Puchano sin consecuencias) y puso a prueba a las cuadrillas. La impotencia del bisoño torero se sumó a la inacción de El Cid que, aunque director de lidia, se escondió.

Escuchó los tres avisos y el toro regresó vivo a los corrales certificando unos nulos recursos técnicos que tampoco mostró ante el cinqueño de su primer turno.

Cinco toros de Ana Romero y uno (2º) con el hierro de Joaquín Núñez del Cuvillo. El cuarto con un magnífico pitón izquierdo, se le pidió la vuelta al ruedo; el sexto volvió a corrales tras escuchar su matador los tres avisos. El Cid: silencio tras aviso y oreja con fuerte petición tras aviso y dos vueltas al ruedo; Borja Jiménez: silencio tras aviso y ovación; Clemente: vuelta al ruedo y tres avisos. Un tercio de entrada.