Isabel Guerra reinterpreta 'La nevada' de Goya

Cuando Isabel Guerra visitaba en su infancia el Museo del Prado siempre le sucedía lo mismo al llegar a los cartones de Goya, “los temas que trataban no me subyugaban mucho pero al llegar a ‘La nevada’ me impactaba su seriedad y su profundidad. Me fascinaba cómo abordaba el sufrimiento de la gente por el frío”. Muchos años después, este viernes, la pintora ha presentado en sociedad un cuadro muy especial, ‘Encuentro con el maestro en el camino de la historia y sus borrascas’, que es una reinterpretación de la pieza de Francisco de Goya.

Lo ha hecho en el Museo Goya, dentro de su exposición ‘La luz increada’, acompañada del director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la directora del Museo Goya, May Forcén; y la comisaria de la muestra, Magdalena Lasala.

Isabel Guerra rubirca en directo la autoría de su cuadro. / JOSEMA MOLINA

En su pieza, Isabel Guerra (considerada la pintora de la luz para muchos) ha colocado en el centro de la imagen a un pastor del siglo XXI con su rebaño (y su pequeño perro en un claro guiño a Goya) que se encuentra con un grupo de “hombres humildes trabajadores del campo que combaten el frío”. Todo bajo una nevada intensa. En ese sentido, Isabel Guerra ha querido reflexionar en voz alta: “¿Qué es más duro, trabajar en el campo, o en estas ciudades en las que estamos todos apelotonados en el metro? Todos atravesamos la borrasca que es la vida de formas diferentes”.

Tapices sobre las estaciones

‘La nevada’ forma parte de una serie dedicada a las estaciones cuyos tapices se colocaron en el comedor del príncipe que luego sería Carlos IV: “Tiene un gran contraste con el resto de cuadros de las estaciones. Este no es decorativo, es un cuadro profundo”, ha insistido Isabel Guerra, que se ha querido detener en los personajes de la pieza que ella ha pintado: “Las caras, me dicen, que son personajes de Goya auténticos pero no son una copia, son una impresión mía ya que no he pintado con el cuadro delante sino con los recuerdos que tenía de él”.

'La nevada', de Goya, cuadro que ha reinterpretado Isabel Guerra. / MUSEO DEL PRADO

‘Encuentro con el maestro en el camino de la historia y sus borrascas’ es un acrílico de 1,28 metros de alto x 2 de ancho y es una “obra impactante”, ha asegurado Magdalena Lasala momentos antes de que se desembalara entre una gran expectación. “Isabel Guerra ha conseguido una obra de culminación de carrera artística transmitiendo unas sensaciones muy goyescas”.

"Hay que dejarse el alma y la vida"

“En el arte no hay que hacer obras de usar y tirar, hay que dejarse el alma y la vida para hacer el buen arte que todos esperamos. Estamos en una época en la que hay mucho riesgo de perder todo lo que el hombre ha conseguido. El mundo se tiene que despertar a la verdad y el bien hacer para atravesar esta borrasca”, ha concluido la pintora.

La exposición 'Luz increada', que se podrá disfrutar hasta el próximo 19 de mayo, supone un cambio de rumbo en la obra de Isabel Guerra y en su aclamado estilo hiperrealista (aunque ella insiste en que hace “pintura naturalista solamente”). De hecho, el visitante bien podría pensar que no se encuentra ante lienzos de la monja cisterciense. Su «voz pictórica» se ha renovado tanto en estas 36 obras que algunas de ellas tienden incluso hacia la abstracción.