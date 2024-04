Isabel Ordaz (Premio Saraqusta): "La Historia es un acervo para recrear personajes para la ficción y, a la vez, conocer nuestro pasado”

"Este premio me emociona por varias razones. Primero por el reconocimiento del trabajo, lo que significa que has conseguido transmitir emociones, imágenes, belleza o puntos de vista. Segundo, porque estos trabajos en los que he dado vida a personajes históricos fueron importantes para mí, representaron un gran desafío. Y, por último, porque creo que la Historia es un acervo para recrear personajes para la ficción y de paso conocer nuestro pasado. El presente se ha creado ya en el pasado y va hacia el futuro”. Con estas palabras la actriz Isabel Ordaz ha agradecido el Premio Saraqusta 2024 que ha recibido la tarde de este viernes en la gala de inauguración de la IV edición del Saraqusta Film Festival, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha tenido lugar en Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.

Los encargados de hacerle entrega de este galardón con el que se reconoce su trayectoria vinculada al audiovisual histórico han sido el director del festival, José Ángel Delgado, y la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Ordaz ha estado acompañada por el director Rafael Gordon, quien ha guiado a la actriz en varios proyectos, entre los que destaca la cinta ‘La reina Isabel en persona’, donde la actriz da vida a Isabel la Católica. La película se podrá ver mañana a las 17.00 horas en el Patio de la Infanta (acceso libre hasta completar el aforo), y tras la proyección se podrá disfrutar de un coloquio con el director y la actriz.

Único fuera de concurso

El Premio Saraqusta es el único fuera de concurso y cada año pone en valor el trabajo de profesionales de la industria audiovisual que han participado en proyecciones sobre hechos o personajes destacados de la Historia. “Con Isabel premiamos la veteranía. Además de haber interpretado a Isabel la Católica o Teresa de Jesús ha dado vida a infinidad de personajes, como Lucía en ‘Chevrolet’, que le llevó a ganar el Goya a la mejor actriz revelación en 1997”, recalca José Ángel Delgado.

La gala de inauguración se ha celebrado en el Patio de la Infanta. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La inauguración del Saraqusta Film Festival ha contado con la proyección especial de ‘La última sesión de Freud’, película británica dirigida por Matt Brown y protagonizada por Anthony Hopkins y Matthew Goode. La cinta está ambientada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y la trama se centra en el encuentro entre dos intelectuales del siglo XX: el pensador Sigmund Freud y el escritor C.S. Lewis. Su proyección en las salas de cine del país está prevista para el 7 de junio, por lo que el Festival Internacional de Zaragoza de Cine y Series de Historia ha sido una oportunidad para verla de manera anticipada.

Repartos estelares

“Cada año es más realizable que grandes distribuidoras apuesten por mostrar películas con repartos estelares en Saraqusta Film Festival, como es el caso de este título con Anthony Hopkins y Matthew Goode, que hemos podido ver en Zaragoza un mes y medio antes de que llegue a las pantallas de las salas de cine. Este era un objetivo que nos planteábamos durante la gestación del festival y, cada edición, valoramos esa confianza depositada en nosotros”, recalca José Ángel Delgado.

La gala de inauguración, conducida por el periodista Jorge San Martín, ha contado con la presencia de rostros de la industria audiovisual y cultural, como la premiada Ordaz, el director Rafael Gordon; la presidenta de la Academia del Cine Aragonés, María José Moreno; la presidenta del Clúster Audiovisual de Aragón, Adriana Oliveros; la actriz y directora Leonor Bruna; el director Gaizka Urresti o representantes de Arafilmfest. Además, en la gala han cobrado protagonismo otras disciplinas culturales como la música gracias a la artista zaragozana Elem, que actuará en la próxima edición del Vive Latino y que en esta ocasión ha acompañado en directo a los audiovisuales proyectados en la gala con composiciones suyas instrumentales y ha interpretado ‘Poquito’, un tema inédito que se publicará en su próximo disco.

Al acto también han acudido el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno; la concejal del grupo municipal del PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza Ana Becerril o la jefa del Área de Acción Social y Centros de la Fundación Ibercaja, Inés González